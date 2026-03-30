Mbappé pide un contrato a prueba en la NBA después de hacer una canasta viral

Kylian Mbappé se hizo viral en las redes sociales tras anotar una canasta desde una larga distancia en el vestuario de Francia. Los Bleus están jugando estos días una serie de partidos amistosos en territorio estadounidense contra equipos como Brasil y Colombia y en uno de estos días de entrenamiento el futbolista del Real Madrid anotó una canasta al alcance de muy pocos con la zurda.

«¿Un contrato de 10 días?», dijo Mbappé en referencia a la jugada en cuestión con emojis de un balón de baloncesto y unos ojos. El jugador del Real Madrid conoce muy bien la NBA como demostró recientemente en un encuentro con el ex canterano blanco y jugador de los Boston Celtics Hugo González.

El jugador sugirió el contrato más bajo en el escalafón para acceder a la NBA como el de 10 días pidiendo una oportunidad en la mejor liga del mundo. Pese a las ganas que pueda tener Mbappé de triunfar en el mundo del baloncesto, lo cierto es que su altura no da para jugar en la competición con apenas 1,77 de estatura.

De jugar en la NBA, el delantero del Real Madrid sería el jugador más bajo de la competición justo por detrás del base japonés de los Memphis Grizzlies Yuki Kawamura. El jugador mide 1,72 metros, pero ha demostrado muchas más dotes para tener una oportunidad en la liga estadounidense.

De hecho, en las redes sociales existen algunos memes que comparan a Mbappé con un jugador de los Philadelphia 76ers por su parecido físico. Se trata de Kenneth Lofton Jr, un alero bastante más pasado de peso que el futbolista del Real Madrid.

Sea como fuere se nota que Mbappé ha recuperado la sonrisa tras estar casi un mes en el dique seco por una lesión de rodilla en el Real Madrid. El delantero ha recuperado la puntería tanto con las manos como con los pies y eso no pueden ser más que buenas noticias en el Santiago Bernabéu.