Mbappé inicia la concentración con Francia entrenando en solitario en el gimnasio

De la ausencia a ejercitarse en solitario. Mbappé no se ejercitó durante el pasado lunes con la selección francesa y este martes lo ha hecho en solitario y en el gimnasio, no ha pisado el terreno de juego. Únicamente realizó parte de la sesión al trotar junto al resto de la expedición. Cabe recordar que el galo sufrió una lesión en el tobillo y se quedará con el combinado francés a la espera de determinar si tendrá minutos o no en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026.

Tras ser examinado por los servicios médicos del combinado galo, no se ha detectado ninguna lesión preocupante, y el capitán francés se queda a las órdenes de Deschamps en la convocatoria de octubre. Por lo tanto, podría tener minutos en los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 contra Azerbaiyán, aunque es seria duda para este duelo, y, especialmente, Islandia. Tanto el futbolista como los médicos han confirmado que no hay ningún problema físico relevante. Jugará con su selección.

«Tuvo una pequeña molestia, pero no es tan grave. De lo contrario, no estaría aquí hoy. Siempre se informan de lesiones antes de que se anuncien las convocatorias, e incluso hay veces que después también. De momento no tengo nuevas informaciones de que haya empeorado. Si hay algo, habrá una actualización», aseguraba Deschamps el pasado lunes, adelantando lo que ya se ha confirmado: Mbappé se queda con Francia.