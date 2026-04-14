Marcaje al hombre, el plan del Real Madrid

El Real Madrid se mide al Bayern de Múnich en la vuelta de cuartos de Champions y Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING el plan del equipo de Arbeloa para ganar al cuadro alemán y llegar a semifinales de Champions League. Tras el 1-2 de la ida, el Real Madrid está obligado a ganar en Múnich si quiere avanzar de ronda en Europa.