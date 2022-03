Directo | Mallorca – Real Madrid, en vivo online: El partido de la Liga Santander en directo hoy

El Real Madrid visita el estadio del Mallorca para disputar el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander. Los de Carlo Ancelotti todavía recuerdan esa noche mágica en la Champions League frente al PSG y tratarán de lograr tres puntos en la isla balear con los que acercarse, aún más, al título liguero. En OKDIARIO te contamos el resultado, el resumen, los goles y el minuto a minuto del Mallorca – Real Madrid en directo y en vivo online.

Mallorca – Real Madrid, en directo

Minuto 32

Centro de Mendy al segundo palo donde la recogió Rodrygo pero Brian Olivan le tapó bien impidiendo que el brasileño generase peligro.

Minuto 30

Se duele en el verde Vinicius. Maffeo fue muy fuerte a un balón dividido y el brasileño salió mal parado. Cierto es que el lateral del mallorca tocó primero el balón pero luego barrió al del Real Madrid. Se montó una pequeña tangana y hubo doble amarilla. Una para Ángel y otra para Vinicius.

Minuto 28

¡Fueraa Toni Kroos! Vinicius le ganó en velocidad a Maffeo y luego caracoleó antes de dársela al germano a la media luna del área, donde se sacó un disparo como pudo. El cuero se fue un metro lejos del palo de la portería de Sergio Rico.

Minuto 27

A punto de meterse en un lío Valjent, que aguantó en exceso el cuero y a punto estuvieron de robársela entre Benzema y Vinicius. Salió del apuro y continuó el balón en posesión del Mallorca, que intentó acabar la jugada con un disparo de Brian Olivan bajito que fue muy fácil para Thibaut Courtois.

Minuto 25

Está cayendo mucho el ataque del Real Madrid por su banda derecha. Si no es Vinicius es Mendy el que dobla a su compañero y el que intenta correr hasta línea de fondo tirando alguna pared.

Minuto 23

Otra falta lateral, pero esta vez desde el costado derecho que Toni Kroos bota directo al área y, una vez más, despeja la zaga bermellona.

Minuto 22

Otro gran despeje de Raíllo después de que quedara un balón dividido en el área local tras una gran cabalgada de Vinicius por la banda derecha.

Minuto 21

Falta lateral que Toni Kroos cuelga al corazón del área y Muriqi despeja sin oposición el balón.

Minuto 20

Falta en ataque de Vinicius por agarrar a Raíllo cuando intentaba robar un balón dentro del área mallorquín.

Minuto 18

¡Fueraaa! Tras ser atendido Takefusa Kubo se quedó sobre el verde. Dani Rodríguez sacó la falta en corto y el nipón lo intentó con un chut lejano que se marchó muy desviado de la portería de Thibaut Courtois.

Minuto 17

Amarilla para Fede Valverde por una falta en la frontal del área a Kubo, que se queda en el suelo doliéndose.

Minuto 16

Merodea el Real Madrid en la zona de tres cuartos, pero está muy bien cerrado el equipo de Luis García Plaza. Toni Kroos tuvo que recurrir a un disparo muy lejano y uno de los centrales se interpuso en el camino del balón hacia la portería.

Minuto 14

Falta de Casemiro a Ángel por una entrada por detrás. El colegiado no le saca la tarjeta amarilla, pero debe tener cuidado a partir de ahora el mediocentro del Real Madrid.

Minuto 13

Buena combinación entre Rodrygo y Karim Benzema, pero quedó invalidada porque el futbolista brasileño se encontraba en posición antirreglamentaria.

Minuto 11

Primera ocasión para el Mallorca. Centro muy bueno de Brian Olivan que cae a Muriqi, que le había ganado la espalda a David Alaba. El delantero del cuadro local intentó rematar de primeras con el interior pero se le fue muy desviado su intento.

Minuto 9

El Real Madrid está teniendo la posesión del esférico. El Mallorca se la regala y tira una presión media para intentar que los centrocampistas se queden sin ideas a la hora de continuar el juego.

Minuto 7

Córner para el Real Madrid después de un disparo desde fuera del área de Mendy que tuvo que despejar Sergio Rico. El cuadro de Carlo Ancelotti la colgó pero la zaga del Mallorca despejó el peligro.

Minuto 6

¡¡Paradón de Sergio Rico!! Contra muy buena del Real Madrid que termina con una galopada de Vinicius, que asistió en el momento justo a Benzema. El francés, en el mano a mano se topó con una gran intervención del guardameta cedido por el PSG al Mallorca.

Minuto 5

Perfecto Nacho Fernández para salir al cruce en un balón al hueco que le habían metido a Muriqi. El cuero acabó en saque de banda favorable para los locales. Brian Oliván metió la bola en el área y Casemiro se impuso por arriba para despejarla.

Minuto 4

¡Vaya maniobra de Rodrygo! El extremo brasileño firmó un control muy bonito, pero Raíllo estuvo muy rápido para corregir su posesión y con el cuerpo ganarle la pugna al del Real Madrid.

Minuto 3

Carrera de Vinicius para recoger un balón en largo, pero le cerraron rápidamente y el centro del brasileño fue muy defectuoso.

Minuto 2

Primeros minutos de mucho respeto con ambos conjuntos presionando bastante y parece que es el Real Madrid el que se siente más cómodo con el balón en los pies.

Rueda el balón en Mallorca

¡¡Comienza el Mallorca – Real Madrid!! El conjunto blanco puso el balón en juego y disfruta de la primera posesión del partido.

Todo preparado en Son Moix

Esto ya está a punto de arrancar. En breves momentos los futbolistas de Mallorca y Real Madrid saltarán al verde del estadio de Son Moix y harán el saludo protocolario, se sacarán las fotos para inmortalizar el equipo que jugó esta noche de inicio y los capitanes harán el sorteo de saque. Hay ganas de que comience ya el encuentro.

Últimos ajustes

Los futbolistas de ambos conjuntos realizan los últimos ejercicios de calentamiento antes de enfilar el camino a vestuarios para terminar de prepararse y que los entrenadores den las últimas indicaciones de cara a este apasionante Mallorca – Real Madrid que vamos a vivir en Son Moix. Ya no queda nada para que arranque este choque de la jornada 28 de la Liga Santander.

Un cuarto de hora

Restan 15 minutos de reloj para que el Mallorca – Real Madrid arranque. Aquí te contaremos todo. Los goles, los cambios, las amarillas, las ocasiones, las polémicas… literalmente todo. Será un partidazo, seguro, porque ambos conjuntos están en situaciones bien diferentes, pero necesitan los tres puntos para acercarse más a su objetivo.

Una semana de descanso

El próximo domingo el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en el Clásico que se disputa en el Santiago Bernabéu. La entidad de Chamartín jugará esta noche ante el Mallorca y no lo volverá a hacer hasta que su eterno rival visite Concha Espina. Por su parte, el cuadro azulgrana tendrá que viajar a Turquía para enfrentarse el jueves en el infierno turco al Galatasaray en el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Dos finales por delante

Lo dicho anteriormente, el partido ante el Mallorca es una final y así lo piensa la plantilla madridista. Este encuentro ante los baleares y el Clásico del próximo domingo contra el Barcelona son claves para lograr cantar el alirón al término del curso. «Vienen dos finales», dicen en el vestuario los futbolistas del Real Madrid. Toda la información, pinchando aquí.

Golpe a la Liga

El Real Madrid tiene delante una auténtica final. Una victoria les serviría para sumar tres puntos que supondrían una ventaja de 10 puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Sevilla. Es por ello que lograr un triunfo a domicilio frente al Mallorca puede significar que los de Carlo Ancelotti se meten tres cuartos de Liga en el bolsillo. Tras el choque en Son Moix quedarán 10 partidos del campeonato.

Espiando a Haaland

El delantero noruego regresó este fin de semana a los terrenos de juego en el choque en el que el Borussia Dortmund se medía al Arminia Bielefeld y ojeadores del Real Madrid estuvieron presente. El futuro de Erling Haaland continúa en el aire y el Barcelona parece haberse caído por su situación económica, por lo que el conjunto blanco, que tiene atado ya a Kylian Mbappé, y el Manchester City parecen los mejores posicionados. Toda la información, aquí.

Detalles del Santiago Bernabéu

Tenemos, gracias a Eduardo Bañón, nuevas imágenes de los detalles más desconocidos del nuevo Santiago Bernabéu y de sus espectaculares obras. Si quieres conocer el esqueleto que sujetará la piel envolvente del Bernabéu, sólo tienes que pinchar en este enlace.

Alarma Casemiro y Mendy

Casemiro y Mendy vuelven hoy a la titularidad después de haberse perdido la épica remontada del Real Madrid frente al PSG en el choque de vuelta de octavos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Los dos futbolistas tuvieron que cumplir sanción por ciclo de tarjetas y hoy, ante el Mallorca, están apercibidos, por lo que de ver una amarilla se perderían el Clásico. El otro jugador que estaba en la misma situación es Militao, pero se quedó fuera de la convocatoria por una gripe.

Kubo es titular

También conocemos el once con el que el Mallorca tratará de dar la sorpresa ante el líder de la Liga Santander y con el que buscará quedarse con los tres puntos para poner algo de distancia respecto a los puestos de descenso. Takefusa Kubo es titular en el equipo de Luis García Plaza y se medirá al club que tiene sus derechos y que lo cedió al cuadro balear. Esta es la alineación del conjunto bermellón: Sergio Rico; Pablo Maffeo, Valjent, Raíllo, Brian Olivan; Babá, Kubo, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez; Ángel, Muriqi.

Carvajal y Modric descansan

Carlo Ancelotti ha comunicado el once con el que el Real Madrid saltará al verde de Son Moix para medirse al Mallorca en este partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Santander. Las grandes novedades en la alineación del italiano serían las ausencias de Carvajal y Modric por descanso, además de la de Marco Asensio, que siempre ha entrado en esa rotación con Rodrygo. La alineación del cuadro blanco es la siguiente: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Militao, baja de última hora

En la mañana del lunes se conocía la noticia de que Eder Militao se caía de la convocatoria del Real Madrid para visitar al Mallorca y por eso no se subió al avión para viajar a la isla. El defensa brasileño pasó una mala noche por culpa de una gripe, por lo que en el cuadro blanco han optado por darle descanso y no forzar con su malestar. De esta forma el central descansará de cara al Clásico del próximo domingo frente al Barcelona. Además, el ex del Oporto estaba apercibido, por lo que si jugaba y veía una amarilla se perdería el choque en el que los azulgranas visitan el Santiago Bernabéu. Toda la información, pinchando aquí.

Vuelven Mendy y Casemiro

Dos de los futbolistas indiscutibles de este Real Madrid regresan al once después de no haber podido jugar ante el PSG en el partido intersemanal correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El lateral izquierdo y el mediocentro defensivo tenían que cumplir sanción por ciclo de tarjetas y no pudieron estar sobre el verde esa noche histórica y mágica que vivió el madridismo remontando a un todopoderoso club que tiene en sus filas a jugadores como Kylian Mbappé, Leo Messi o Neymar Júnior.

Partidazo

¡¡Muy buenas tardes-noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo online con los comentarios minuto a minuto de este apasionante Mallorca – Real Madrid que se disputa con un horario inusual para el cuadro blanco como es un lunes. Son Moix acoge un partido importantísimo para ambos equipos, ya que los de Luis García Plaza pelean por la permanencia y los de Carlo Ancelotti para cerrar el título lo antes posible mientras siguen vivos en la Champions League. El espectáculo está asegurado.