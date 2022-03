Rodrygo Goes dio el susto en el partido disputado entre el Real Madrid y el Mallorca en Son Moix. En el minuto 72 de partido, el brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por los médicos del conjunto blanco, al no poder apoyar el pie. En una disputa por el balón, Raíllo llegó tarde e impactó con la plancha sobre el tobillo del atacante. La entrada le valió la amarilla al jugador bermellón, aunque viendo lo aparatosa que fue y las consecuencias que tuvo, fue merecedora de roja. Al igual que sucedió en la primera parte en una acción entre Vinicius y Maffeo, Sánchez Martínez no lo consideró y desde el VAR tampoco le dieron orden de revisar la jugada.

Corría el minuto 69 del partido cuando Rodrygo recibió un tremendo planchazo en el tobillo. El jugador fue a por un balón dividido, se anticipó y Antonio Raíllo, que llegó tardísimo, impactó sus tacos en el pie derecho del brasileño, concretamente en el escafoides. La imagen fue estremecedora. El atacante se dolía en el suelo y tuvieron que entrar las asistencias médicas del Real Madrid. Al no poder abandonar el terreno de juego por su propio pie, se lo llevaron en brazos, dado que no podía apoyar.