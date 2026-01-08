Locura en Albacete por el partido de Copa ante el Real Madrid: varias horas de colas a 0 grados

El sorteo de octavos de final de la Copa del Rey deparó un esperado duelo contra el Real Madrid en Albacete. La expectación por el partido en el Carlos Belmonte es máxima, como reflejan las colas para conseguir las primeras entradas. Un grupo de alrededor de 70 aficionados se ha congregado en las inmediaciones del estadio durante la pasada madrugada, resistiendo temperaturas mínimas de 0 grados con el objetivo de no quedarse sin su asiento.

La venta de entradas se ha iniciado a las 10:00 horas del jueves, tanto online como de manera presencial. El conjunto albaceteño, que milita en Segunda División, ha querido premiar a sus abonados con importantes diferencias de precios con el público general. Los abonados tendrán que pagar un suplemento de 50 euros -20 para el Infantil- para mantener su asiento, quedando liberado el lunes 12 de enero en caso de no retirar su correspondiente entrada. Para el público general, el precio para el partido ante el Real Madrid va desde los 90 en Goles (fondos) a los 250 en Preferencia Alta.

La afición del Albacete ha esperado más de dos décadas para volver a medirse al conjunto blanco en partido oficial. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en abril de 2005, en un duelo en el que el Real Madrid se impuso por 1-2 en el Carlos Belmonte. Los fieles del conjunto castellanomanchego no alargarán mucho más la espera, ya que los octavos de final de la Copa del Rey se jugarán entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. El calendario se presenta exigente para el Real Madrid. En caso de superar las semifinales de la Supercopa de España, el encuentro ante el Albacete se jugará, casi con total seguridad, el miércoles 14.

Un Albacete muy ‘madridista’

Los merengues se medirán con varios viejos conocidos en el Carlos Belmonte. El más relevante de ellos fue el principal protagonista en el partido de dieciseisavos de final ante el Celta. El ex madridista Jesús Vallejo forzó la prórroga con un cabezazo en la recta final y fue uno de los tres lanzadores en la tanda de penaltis que terminó con la clasificación del Albacete a la siguiente ronda copera.

Un partido 🆚 su pasado más reciente 🤍 Lorenzo y el duelo ⚽️ 🏆 #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/tqyYqaBecH — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 7, 2026

El defensor maño no es el único jugador con pasado en el Real Madrid. Loren Aguado también firmó por el conjunto albaceteño el pasado verano, tras terminar su vinculación con el club. El lateral diestro ya debutó en Copa del Rey y disputó dos partidos en Liga con el primer equipo. «Para mí el Madrid me lo ha dado todo. Entré con 7 años y me he tirado allí 15 años. Es un partido muy bonito y estoy muy contento», reconoció Aguado tras el sorteo en declaraciones que ha compartido su club en redes sociales. Otro ex canterano como Javi Villar también se medirá al equipo al que perteneció entre 2021 y 2023.