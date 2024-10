Lo que nunca se supo de las cenas de los jugadores del Real Madrid: Toni Kroos lo desvela

Toni Kroos, la leyenda madridista que se retiró tras los cuartos de final de la Eurocopa de este verano, es uno de los jugadores del Real Madrid cuyo carácter ha sido de los más llamativos tanto dentro como fuera del campo, mostrando la serenidad y firmeza que siempre ha caracterizado a los alemanes. Eso sí, ya como ex futbolista no ha dejado pasar la oportunidad de contar como eran las famosas cenas de los jugadores merengues.

Y es debido a su forma de ser, que tras anunciar su retiro del fútbol profesional, el propio centrocampista ha explicado en una entrevista que, aunque sus compañeros le habían rogado que se quedase en el club blanco, él ya había tomado esa decisión y ya no iba a cambiar de idea. «Lo bueno es que en estos diez años todos me conocen muy bien. Y saben que si yo tomo una decisión bien pensada, no hay marcha atrás», señala Kroos.

El germano, como se ha mencionado previamente, también ha hablado sobre las cenas de los jugadores del Real Madrid y como justifica su ausencia en muchas de ellas, alegando que no le gusta «salir de noche».

«Fui en los primeros años un par de veces. Eres el nuevo y bueno, tampoco quieres llamar la atención. Pero luego ya… Mis compañeros ya me conocían muy bien y ellos sabían que no era una falta de respeto, solamente que no me gusta salir por la noche. A unos les gusta más, a otros menos… Yo les decía: ‘Os quiero, de verdad, pero a vuestras cenas vais solos’. Y lo han entendido».

«Al final, cuando había cena ni me preguntaban, porque ya sabían la respuesta. Han sido compañeros espectaculares, con los que he compartido diez años y muchas cosas. Y con los últimos en venir también, como Jude (Bellingham), Aurelién (Tchouameni) o Camavinga. Son chicos muy buenos y los últimos años a nivel de vestuario han sido de los mejores. El vestuario es increíble», cuenta campeón del mundo al Diario Marca.

Kroos, Valverde y un dorsal mítico

Otro de los puntos que el ex jugador ha tratado ha sido la relación con el actual 8 del equipo, Federico Valverde. El uruguayo, además de ser uno de los mayores admiradores de Kroos, ha sido como un pupilo para el alemán, llegando hasta el punto en el que Valverde ha tomado el relevo de este mítico número.

«Yo a Fede le quiero como persona y como jugador. Hablando de fútbol, yo creo en él y por eso le di el número 8, porque creo que puede ser bueno para él. Él ahora en el Madrid tiene que tomar la responsabilidad de jugar y tomar los riesgos que yo tomaba en el campo. Le toca a él y creo que lo puede hacer. El club y todos le tienen que dar la confianza».