El consejo de Toni Kroos que está marcando la carrera de Nico Paz

«Sigue luchando y encuentra tu sitio. Confío en ti». Estas fueron las palabras de Toni Kroos a Nico Paz, justo antes de que el alemán se retirase. En una entrevista con el medio italiano Sportweek, Nico rememora el papel fundamental que tuvo el Real Madrid en su vida y qué le aportaron los grandes nombres del vestuario blanco.

El canterano habló también de quiénes eran sus ídolos dentro del vestuario. «Desde pequeño siempre me han encantado Modric y Kroos», contaba. Además, como el alemán, el croata se guardó consejos para el exmadridista, aunque no los desveló. Número 10 en el campo, Nico no podía soñar con mejores mentores. Las indicaciones dadas por los dos maestros están siendo seguidas al pie de la letra, o eso parece.

Este último verano, Nico Paz marchó de Valdebebas. Tras ocho años en la capital, era el momento de decir adiós. El club que le acogió fue el Como. Y, por ahora, está brillando. Un gol y tres asistencias en siete partidos embellecen el debut del tinerfeño en la Serie A. Cesc Fàbregas y su directiva han dado en el clavo. El de Tenerife llegó a Lombardía a cambio de 6,3 millones de euros, por el 50% de sus derechos. Conscientes de que una gran joya se iba, los merengues se guardaron algunas opciones de recompra.

Además, esos números con su nuevo equipo le han llevado por primera vez con la selección de Argentina. En su debut contra Bolivia en el último parón, asistencia en 17 minutos. Su exhibición con la Albiceleste le valió los cumplidos de los más grandes. «Es un chico fantástico que está creciendo con un entrenador que conozco. Más allá de la edad, tiene una cabeza impresionante. Ojalá siga creciendo y lo haga de nuestro lado. Se va a sentir cómodo», decía Leo Messi. «Es un gran jugador y un gran chico. Lo llevaremos con el tiempo que requiera», comentaba el seleccionador, Lionel Scaloni.

En la entrevista, Nico Paz cuenta también los juegos post entrenos. Cuando el entrenamiento finalizaba, algunos madridistas se quedaban para realizar disparos desde fuera del área, «a eliminación directa». Él no tenía miedo y se unía. «Era divertido, me metía a jugar con ellos. Con Modric, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius», contaba. Un juego que, por lo visto, le fue de una gran ayuda. El año pasado, el internacional argentino marcó su primer gol con el primer equipo con un zapatazo desde fuera del área. Como si fuera poco, lo hizo en Champions contra el Nápoles.

Nico Paz habló también del futbolista que más le impresionó. Si muchos dirían que fueron Kroos, Modric, Vinicius o Bellingham, el tinerfeño sorprendió. Se guardó grandes halagos para Rodrygo. «Es el jugador con más calidad que he visto. Era imposible quitarle la pelota», explicaba el centrocampista.

Por ahora, Nico hace sus clases en el Como de Fàbregas, lejos del Real Madrid. En busca de más minutos, el recién ascendido a Serie A le viene como anillo al dedo, lo demuestra su inicio de temporada. Si el medio sigue los consejos que le dieron sus mentores, la hipótesis de un posible regreso a Chamartín nunca estará lejos. Más si hay opciones de recompras en el aire. Pero, por ahora, Nico deberá «seguir luchando» para «encontrar su sitio». Si Kroos confiaba en él, todo el madridismo puede hacerlo también.