El vestuario del Real Madrid alucina con Vinicius: «Es el mejor jugador del mundo»

«Es el mejor del mundo». Esta era la reflexión que hacían en el vestuario del Real Madrid tras la exhibición de Vinicius. Un auténtico recital. Una obra de arte de un jugador que el próximo lunes, si no pasa nada extraño, recibirá en el Théâtre du Châtelet de París su primer Balón de Oro, un galardón que le reconocerá como el mejor jugador del planeta. Antes, tiene otra cita en el Santiago Bernabéu en el Clásico contra el Barcelona que se celebrará este sábado.

El partido de Vinicius es de esos que se quedan en la retina de todos los amantes del balón pie. No sólo por los tres goles que hizo contra el Borussia Dortmund, su primer hat-trick en Champions, sino por todo lo que hizo dentro del terreno de juego. «Es raro ver a un jugador que hace una segunda parte así», aseguraba Ancelotti tras el encuentro. Y es que, el brasileño tiró del equipo hasta termina endosando una manita en 45 minutos al subcampeón de Europa. Porque no se debe olvidar que esos de amarillo, que se marcharon al descanso en el Santiago Bernabéu ganando 0-2, el curso pasado alcanzaron la final de la máxima competición continental, donde cayeron, como no, frente a los blancos. Y sí, esa noche en Wembley también marcó Vini.

La actuación de Vinicius impresionó a todos. En el Real Madrid todos son conscientes de que el brasileño es un jugador diferencial, pero esta exhibición, necesaria justo antes de su gran noche, ha impactado dentro de un vestuario que coincide en que cuentan en estos momentos con el mejor futbolista del planeta.

Vinicius estuvo desatado en la segunda mitad contra el Dortmund. Poseído. Era imparable. Su desequilibrio hizo saltar por los aires a la zaga alemana. Una actuación memorable, en la competición de las competiciones, que le dan todavía más argumentos si cabe para que el lunes brille con luz propia en París.

«Me ha recordado a Pelé»

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, hacía una comparativa importante tras el encuentro. «Ha sido una exhibición que justifica el venir al Bernabéu. Ha avanzado con una potencia y un control que dan una idea de su fortaleza física» aseguró, para explicar sus goles: «Tiene la claridad para decidir dónde colocarla y la técnica para mandarla cerca del palo». «Cómo ha entrado en el área y ese amago… me ha recordado a Pelé», finalizó.

«Va a ganar el Balón de Oro, pero no por lo que hizo esta noche, sino por lo que ha hecho en el pasado, que nos ayudó a ganar la Champions League. Estos tres goles le servirán para el próximo Balón de Oro», aseguró Carlo Ancelotti tras el encuentro al ser preguntado por el brasileño.