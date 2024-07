Todos los dorsales del Real Madrid para la temporada 2024-25: los números de los jugadores

El Real Madrid tiene perfilada la plantilla de la temporada 2024-25, que lidera el flamante fichaje del club, Kylian Mbappé, y también ha dado a conocer la lista de dorsales que llevarán los futbolistas, con cambios importantes en los números de algunos jugadores de la primera plantilla, además de la novedad del ‘9’ que lucirá el propio Mbappé. A falta de que el conjunto madridista pueda oficializar a lo largo del verano algún otro fichaje o salida, estos son los dorsales de la primera plantilla del Real Madrid de cara a la próxima campaña.

En portería no hay cambios, pero podría haberlos si Andriy Lunin tomara una decisión de salir del Real Madrid. Por el momento, el cancerbero titular, Thibaut Courtois, lucirá de nuevo el 1, mientras que el portero ucraniano se mantiene con el ’13’. Ya no aparece Kepa Arrizabalaga, otrora el ’25’, después de finalizar su cesión y de regreso al Chelsea.

En la defensa tampoco hay novedades mayúsculas y los titulares, Carvajal (‘2′), Rudiger (’22’), Militao (‘3′) y Mendy (’23’) mantienen sus dorsales. Tampoco hay cambios en canteranos como Lucas Vázquez o Fran García, ni tampoco en Alaba. La gran novedad es la liberación del ‘6’ de Nacho Fernández, que ya tiene dueño, y el regreso de Vallejo, que coge el número ’18’ que deja libre Tchouameni.

Pasamos al centro del campo y aquí va a ser complicado dirimir los números en los primeros partidos, ya que muchos pesos pesados cambian. A excepción de Jude Bellingham, con el ‘5’ y Luka Modric, que continúa con el ’10’ en la que podría ser su última temporada como madridista, además de la primera como capitán principal, Aurelien Tchouaméni, que cambia el ’18’ por el ’14’, Eduardo Camavinga, que pasa del ’12’ al ‘6’ o Federico Valverde, del ’15’ al ‘8’, modifican sus dorsales. También Arda Guler, una de las sensaciones del equipo, recoge el ’15’ de Fede y deja el ’24’.

Por último, la delantera tiene como referentes a dos brasileños que mantienen números después de haber cambiado la pasada campaña. Son Vinicius, el flamante ‘7’ del Real Madrid, y Rodrygo Goes, quien mantiene el ’11’. Por su parte, Kylian Mbappé, la gran novedad, coge como se preveía el ‘9’ de Joselu, quien ya no está en el Real Madrid, y Endrick aún no tiene número oficial.

¿Qué números quedan libres?

Con operaciones como la de Alphonso Davies o la de Leny Yoro aún pendientes y que podrían fructificar a lo largo del verano, el Real Madrid mantiene aún cuatro dorsales libres entre los correspondientes a la primera plantilla. El número ’12’, que libera Eduardo Camavinga, así como el ’16’, el ’24’ que era de Guler y el ’25’, se mantienen a la espera de que puedan encontrar dueño a lo largo del verano.

Los dorsales de la plantilla del Real Madrid 2024