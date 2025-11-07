Leny Yoro no se arrepiente de rechazar al Real Madrid: «El United es un club de primera»

Leny Yoro fichó por el Manchester United y es feliz en Old Trafford. El central rechazó jugar en el Real Madrid y decidió poner rumbo a la Premier League a cambio de 50 millones de euros y otros diez en variables. Una decisión que dolió al club blanco después de un verano apretando al Lille y su entorno para que jugase en el Santiago Bernabéu. Año y medio después, el francés volvió a hablar de la decisión que tuvo que tomar y lo que le motivó a decantarse por uno de los dos equipos.

Yoro se ha convertido en un titular fijo para Rubén Amorin. Esta semana habló en Inglaterra de que es feliz de su decisión: «Incluso la temporada pasada, nunca tuve esta sensación de arrepentimiento o algo así. Conozco el Manchester United. Sé que a veces puedes tener una mala temporada, pero este club es un club de primera, así que no puedes tener dudas al respecto. Conocía el proyecto antes de venir», explicó el defensa.

Fue entonces cuando nombró al club de Chamartín: «Hay algunas decisiones que tienes que tomar en tu carrera. Tuve muchos clubes, no solo el Real Madrid o el United. Sé que algunos hablaron de esto el año pasado por los resultados. Puedo entenderlos, pero sinceramente, es mi elección, mi carrera. Sé lo que hago. Hoy mi elección es Manchester, así que estoy muy contento con esto», añadió en el Daily Mail.

Leny Yoro no tuvo un inicio sencillo en el United. Se fracturó el metatarsiano en la gira en Los Ángeles y tuvo que pasar por quirófano, lo que le retrasó su debut oficial hasta diciembre. Ahora con el equipo en octava posición, el galo es optimista para estar en Champions la próxima temporada: «Creo que este año es diferente. No tenemos la Liga de Campeones, pero si se puede tomar el camino bueno de esto, tenemos más tiempo para entrenar, tenemos más libertad en nuestras cabezas. Todo futbolista sabe que cuando ganas en el día, tienes una semana realmente perfecta. No es tan emotivo como el año pasado, todo sea dicho», explicó.

El Manchester United ha notado una ligera mejoría estas semanas. Suma tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos con la hazaña de ganar en Anfield. Este sábado recibe al Tottenham en casa, rival directo para volver a colarse en puestos europeos.