Leny Yoro se mantiene firme: «Sólo quiero jugar en el Real Madrid»

El Lille debe comprender que sólo tiene dos opciones siempre que Leny Yoro mantenga su firme postura de no renovar su contrato: le pueden dejar salir por un precio asumible al Real Madrid o, por el contrario, quedarse con el central un curso más con el riesgo de que haga las maletas libre en 2025. Lo que tiene claro el francés es que sólo contempla la opción de dejar al club donde recaló en edad juvenil por el Santiago Bernabéu.

En las últimas semanas, ha llegado al Lille una oferta de 50 millones de euros por Leny Yoro procedente del Manchester United. La cantidad que la entidad francesa aceptaría para dejar salir al joven central de 18 años, pero el jugador no está de acuerdo. No quiere fichar por el conjunto de Old Trafford y sí por el Real Madrid.

Los blancos, en las últimas semanas, también ha iniciado conversaciones con el Lille sobre Leny Yoro. El conjunto francés sabe cual es el deseo de su jugador y también cual es la cantidad a la que podría llegar el Real Madrid a la hora de hacer una oferta. Desde el Santiago Bernabéu podrían llegar a los 35 millones, una cantidad notablemente inferior a la que pone encima de la mesa el United, pero en este momento es donde aparece el deseo del jugador.

Acuerdo cerrado

El acuerdo verbal entre Leny Yoro y el Real Madrid está cerrado. El club blanco, igual que hizo con Camavinga, Tchouaméni y Bellingham, fichados en las tres últimas temporadas, se ha movido con habilidad y rapidez para alcanzar un pacto con el joven central del Lille, que firmará por seis temporadas en el caso de que ambos clubes alcancen un acuerdo sobre el precio de su traspaso. Juni Calafat se remangó, se puso a los mandos y, como suele ser habitual, todo ha ido por la senda correcta.

Por lo tanto, Yoro tiene claro que es el Real Madrid o nada. Si el Lille no acepta traspasarle este verano a la entidad del Bernabéu, se quedará a cumplir su contrato, que expira en junio de 2025, y vestirá de blanco cuando termine la próxima temporada. Llegaría en ese escenario con 19 años y, por supuesto, con una importante prima de fichaje debajo del brazo. El Lille tendría un año más a Leny Yoro en su equipo, pero lo perdería sin recibir un euro.

Leny Yoro, es el elegido

Leny Yoro es el elegido para reforzar el centro de la defensa porque reúne todos los requisitos que busca el Real Madrid. El joven de 18 años ya ha sido capaz de desactivar al mismísimo Kylian Mbappé esta misma temporada, con el que compartiría vestuario en la entidad blanca el próximo año.

Sus puntos fuertes son el juego aéreo, es muy difícil de regatearle y comete muy pocas faltas. Además, no tiene problemas a la hora de salir con el balón jugado, ya que tiene calidad de sobra. En el Real Madrid ven en Yoro lo mismo que Zidane vio en Varane cuando aconsejó con tino al club blanco que le fichase siendo un niño en 2011.

Aunque las comparaciones se dice que son odiosas, lo cierto es que en Francia a Leny Yoro le han apodado el nuevo Varane, por su parecido en cuanto a envergadura y cualidades futbolísticas. Un central alto con buen toque en salida de balón y con una gran capacidad para entrar al remate. Un portento que quiere el Real Madrid.