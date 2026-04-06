Kimmich: «Mbappé es un arma letal para el Real Madrid, sabemos lo que nos espera»

Un Real Madrid–Bayern de Múnich siempre es «especial». Así lo cree Joshua Kimmich, uno de los capitanes del conjunto alemán, que ha hablado en el Santiago Bernabéu antes de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Además de afirmar que los dos históricos del fútbol europeo son «los clubes más grandes del mundo», ha hablado sobre Kylian Mbappé. Del francés ha dicho que es «un arma letal» para el Real Madrid y que saben lo que les «espera» con él. «Esta temporada ha decidido muchos partidos, incluso cuando el Real Madrid ha pasado por momentos difíciles», ha apuntado.

«Es algo especial jugar contra el Real Madrid. Junto al Bayern, son los dos clubes más grandes del mundo. Los últimos partidos no fueron positivos para nosotros, pero creo que teníamos las circunstancias en contra; tres veces se jugó la vuelta aquí. Mañana será el partido de ida y no creo que mañana se decida todo», declaró en rueda de prensa.

Además, indicó que el equipo debe mostrar su «identidad» para tener opciones de ganar. «Nos preparamos para un rival que tiene una forma de jugar especial, que puede ser peligroso en muchas versiones. Tenemos que mostrar nuestro potencial y estoy seguro de que lo haremos mañana», apuntó. «Cuando quieres ganar al Madrid, tienes que estar a muy buen nivel técnico y mental. Estamos en muy buena forma, deseando jugar el partido. Entrenas todos los días para partidos como este», reconoció.

Por otra parte, Kimmich recordó las semifinales de 2024 frente a los madridistas: «Hubiéramos podido conseguir más. Llegamos con un 2-2 en la ida y en la vuelta entramos mejor en el segundo tiempo. Tenía la sensación de que el Real Madrid estaba alejado de nuestra portería, pero tuvieron acierto en las dos veces que llegaron. No estábamos en nuestro mejor momento, pero este año la situación ha cambiado. He estado muchas veces aquí y siempre nos han faltado jugadores, esta vez no».

También afirmó que «la atmósfera» del Santiago Bernabéu «es especial». «Hemos venido muchas veces con muy buenas cifras y al final nos hemos vuelto con las manos vacías. Esta vez vamos a jugar la ida aquí y eso cambia el impulso del partido. Mañana no es el partido decisivo, así que veremos cuál es la atmósfera», expresó.

«He visto los resultados y los momentos culminantes de la eliminatoria contra el City. Es el Real Madrid, y parece que hay otras leyes que se imponen en el Bernabéu. Se esperaba que el City dominara, pero si lo miramos ahora, es impresionante el resultado que consiguió el Real Madrid. Ha sido bastante clara su victoria. Aunque muchas veces también han pasado de ronda sin merecerlo», recalcó.

Kimmich se deshace en elogios hacia Mbappé

Kimmich afirma que Kylian Mbappé es un jugador «capaz de ayudar a cualquier equipo y con grandes cualidades individuales». «Esta temporada ha decidido muchos partidos, incluso cuando el Real Madrid ha pasado por momentos difíciles… Es un arma letal. He jugado contra él varias veces y sabemos lo que nos espera», advirtió.

«No vamos a jugar un uno contra uno. Eso es lo bonito del deporte de equipo. El Real Madrid es un equipo con jugadores excelentes y tendremos que actuar como equipo. Tenemos un gran respeto a los jugadores del Real Madrid. Pero debemos estar convencidos de nuestras capacidades y nuestro juego», añadió.

El mediocentro alemán también se mostró feliz por el regreso de Harry Kane. «Creo que esta temporada ya ha marcado 40 o 50 veces. Es muy importante para nosotros, también para nuestro juego. No sólo ejecuta, porque no es egoísta, es un líder, un jugador de equipo que busca el éxito colectivo», relató, y habló también del joven centrocampista Tom Bischof.

«Su situación me recuerda a mí hace once años. En ese momento entré en el Bayern y nadie pensaba que iba a ser importante. Tiene la actitud para seguir desarrollándose, y está dispuesto a jugar en todas las posiciones. Es muy importante tener esta actitud. Tiene el mejor disparo del equipo junto a Harry Kane. Si hubiéramos perdido en Friburgo, tampoco hubiera cambiado la estrategia para mañana», continuó.

Por último, afirmó que el técnico Vincent Kompany «no diferencia entre la importancia de cada partido». «Todos tenemos que tener una actitud buena en el campo. Estamos en cuartos contra el Real Madrid y es algo que esperamos con muchas ganas. De niño visité el estadio y ya tenía la sensación de que era impresionante. Es algo muy especial y uno de los momentos para los que nos entrenamos todos los días», finalizó.