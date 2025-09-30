Kairat Almaty – Real Madrid, en directo | Sigue en vivo online gratis el partido de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Kairat Almaty en Kazajistán en esta jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y las ideas son claras: volver con tres puntos en la maleta. Los de Xabi Alonso no quieren repetir lo de año pasado y el objetivo es acabar entre los ocho primeros para poder saltarse esa ronda de playoffs y estar directamente en los octavos. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Kairat Almaty – Real Madrid.

Kairat Almaty – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Champions League

Al inicio de esta segunda jornada de la fase de liga de la Champions League el Eintracht es el actual líder de la tabla, pero al haberse jugado sólo un encuentro por ahora son muchos los equipos que están empatados con tres puntos. En esta segunda fecha todo se irá rompiendo con resultados más dispares y actualmente el Real Madrid estaría decimotercero en la clasificación, justo por detrás del Barcelona. Los de Xabi Alonso esperan no fallar contra el Kairat Almaty y así poder ascender puestos y colocarse entre los ocho primeros, que son los puestos que dan el billete directo a octavos de final.

Levantarse tras el derbi

El objetivo del Real Madrid es claro: volver a la senda del triunfo. El pasado sábado sufrieron la primera derrota de la temporada y fue muy dolorosa, ya que cayeron derrotados frente al Atlético en el Metropolitano por 5-2 en un derbi en el que los del Cholo Simeone fueron claramente superiores a los de Concha Espina sobre el terreno de juego. Ahora tendrán que, ante un rival inferior, lavar esa imagen y esperan que el largo viaje hasta Kazajistán no les pase factura para poderse traer tres puntos de vuelta a la capital de España.

Partidazo en Kazajistán

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Kairat Almaty – Real Madrid que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso han tenido un largo viaje a Kazajistán para disputar este encuentro en el que esperan conseguir una nueva victoria en la máxima competición continental. Hay que tener en cuenta que los de Concha Espina juegan a las 18:45 horas, un horario diferente al habitual de este torneo, que es el de las 21:00 horas.