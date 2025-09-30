El CTA admite que Koke no debió jugar el derbi y defiende el arbitraje de Alberola en el Metropolitano

El CTA ha admitido este martes en tiempo de revisión el error del VAR por no avisar Hernández Hernández tras no expulsar a Koke Resurrección en el Atlético-Rayo Vallecano del pasado miércoles en el Metropolitano. Eso le permitió jugar el derbi frente al Real Madrid tres días después. El capitán rojiblanco agarró del cuello a Augusto Batalla, meta rayista, y sólo vio tarjeta amarilla. Un error a ojos del estamento arbitral, que a su vez ratifica las decisiones de Alberola Rojas en las acciones más polémicas del duelo madrileño.

Koke se libró de la roja tras una acción idéntica a la de Vinicius en Mestalla con Dimitrievski que sí le costó la sanción. Así explicó Antonio Cerezo, portavoz del CTA, cómo debía haber actuado el VAR después del error de Hernández Hernández: «En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que había en dicho conflicto y por lo rápido que sucede. El colegiado identifica correctamente al infractor, pero no aprecia en su totalidad la jugada y por eso sólo le amonesta».

«El VAR duda en intervenir porque no se produce lesión ni el portero tiene que ser atendido y finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión habría sido la expulsión», expone, culpando realmente a Trujillo Suárez.

En cuanto a las polémicas del derbi, el CTA respalda a Alberola Rojas al no sacar la segunda amarilla a Sorloth tras celebrar con la grada el gol del empate a dos. «Aparece como motivo de amonestación trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad. En este caso, el jugador rojiblanco sí se acercó a sus aficionados, pero con el único objetivo de celebrar el gol, sin que a juicio del árbitro se pudiera apreciar que dicha celebración generase ningún problema de seguridad, ya que sólo se abrazó con un pequeño grupo y volvió al campo rápidamente. La decisión del árbitro se ajusta al espíritu de la norma. En ausencia de tales circunstancias no procede la amonestación».

El CTA respalda a Alberola Rojas

El penalti de Arda Güler sobre Nico González: «El contacto posterior es claramente temerario. Para el CTA la interpretación del árbitro fue correcta tanto la señalización del penalti como la amonestación del infractor».