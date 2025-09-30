En la jornada 7 de Liga

El CTA admite que Koke no debió jugar el derbi y defiende el arbitraje de Alberola en el Metropolitano

Un nuevo portavoz del estamento arbitral ratifica las decisiones del colegiado en el Metropolitano

En cambio, contradijo a Hernández Hernández y al VAR tras no expulsar al capitán rojiblanco contra el Rayo Vallecano

El centrocampista dio la asistencia del empate (2-2)

CTA
La agresión de Koke a Batalla y Alberola Rojas.

El CTA ha admitido este martes en tiempo de revisión el error del VAR por no avisar Hernández Hernández tras no expulsar a Koke Resurrección en el Atlético-Rayo Vallecano del pasado miércoles en el Metropolitano. Eso le permitió jugar el derbi frente al Real Madrid tres días después. El capitán rojiblanco agarró del cuello a Augusto Batalla, meta rayista, y sólo vio tarjeta amarilla. Un error a ojos del estamento arbitral, que a su vez ratifica las decisiones de Alberola Rojas en las acciones más polémicas del duelo madrileño.

Koke se libró de la roja tras una acción idéntica a la de Vinicius en Mestalla con Dimitrievski que sí le costó la sanción. Así explicó Antonio Cerezo, portavoz del CTA, cómo debía haber actuado el VAR después del error de Hernández Hernández: «En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que había en dicho conflicto y por lo rápido que sucede. El colegiado identifica correctamente al infractor, pero no aprecia en su totalidad la jugada y por eso sólo le amonesta».

«El VAR duda en intervenir porque no se produce lesión ni el portero tiene que ser atendido y finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión habría sido la expulsión», expone, culpando realmente a Trujillo Suárez.

En cuanto a las polémicas del derbi, el CTA respalda a Alberola Rojas al no sacar la segunda amarilla a Sorloth tras celebrar con la grada el gol del empate a dos. «Aparece como motivo de amonestación trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad. En este caso, el jugador rojiblanco sí se acercó a sus aficionados, pero con el único objetivo de celebrar el gol, sin que a juicio del árbitro se pudiera apreciar que dicha celebración generase ningún problema de seguridad, ya que sólo se abrazó con un pequeño grupo y volvió al campo rápidamente. La decisión del árbitro se ajusta al espíritu de la norma. En ausencia de tales circunstancias no procede la amonestación».

El CTA respalda a Alberola Rojas

El penalti de Arda Güler sobre Nico González: «El contacto posterior es claramente temerario. Para el CTA la interpretación del árbitro fue correcta tanto la señalización del penalti como la amonestación del infractor».

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias