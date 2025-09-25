Koke podrá jugar el derbi al no ser expulsado en una acción que sí le costó la roja a Vinicius

Koke Resurrección estará a disposición de Diego Pablo Simeone para el derbi que medirá al Real Madrid y al Atlético este sábado en el Metropolitano. Todo, debido al doble rasero de los árbitros, una vez más, que no consideraron que el rojiblanco debiera ser expulsado por enganchar del cuello a Batalla en el partido contra el Rayo Vallecano. El mediocentro debió ser expulsado, pero se le perdonó desde el VAR, que no entró para instar al colegiado a ver la jugada en el monitor. Una agresión por la que tuvo que ver la roja, como le sucedió el pasado año a Vinicius por algo aún menor en Mestalla.

En una tangana que se sucedió en el área del Rayo, Koke acabó enganchando del cuello al portero franjirrojo, Augusto Batalla, que acabó dolorido en el suelo. El colegiado del encuentro, Hernández Hernández, lo resolvió con amarilla para el capitán rojiblanco. En el VAR estaba Trujillo Suárez, un sospechoso habitual, que no instó al árbitro a revisar la jugada.

Gracias a esa inoperancia del VAR, Koke se libró de la expulsión, por lo que podrá estar en el derbi del sábado contra el Real Madrid. El Atlético consiguió, además, mantenerse en igualdad de jugadores contra un Rayo que llegó a adelantarse en el marcador después de esa acción. Gracias a un gol de Álvaro García, los vallecanos pusieron el 1-2, aunque después los de Simeone le dieron la vuelta.

Koke fue cambiado minutos después de aquella acción con Batalla. El jugador abandonó el terreno de juego y, después, llegaría el tanto rayista y la remontada rojiblanca. Gracias a Julián Álvarez, que hizo los dos tantos que permitieron al Atlético empatar y ganar el partido, el conjunto rojiblanco pudo sumar los tres puntos y quedarse a una distancia salvable del liderato, puesto que llegan al derbi a nueve puntos del Real Madrid y, en caso de ganarles, quedarían a un máximo de siete del primer puesto.

Doble rasero con Koke y Vinicius

Llamó la atención el doble rasero aplicado en esta ocasión desde el VAR en una acción que parecía clara. Koke agredió a Batalla, pero no fue sancionado por ello. Todo lo contrario. Desde el VAR ni se molestaron en intervenir, por más evidente que fuera la agresión. Sin embargo, el pasado curso sí que entró en una acción más discutible, que acabó con Vinicius expulsado en Mestalla.

El delantero del Real Madrid no hizo nada comparable a lo que hizo el capitán del Atlético y, aun así, acabó viendo la roja. En una acción en la que Dimitrievski le recriminaba mientras que estaba en el suelo. El delantero madridista se levantó y le empujó, llevando las dos manos a la altura del cuello, pero sin llegar a agarrarle.

Entonces, el VAR sí que intervino para que se revisara la acción y el árbitro de aquel encuentro, Soto Grado, le mostró la roja a Vinicius. Todo lo contrario que este miércoles sucedió con Koke en el Metropolitano. Entonces, lo que parecía una agresión clara, no lo fue para el VAR, que dejó pasar la acción y el mediocentro rojiblanco podrá jugar el derbi ante el Real Madrid.