Danat Mussayev: «La llegada del Real Madrid es más importante que una visita oficial»

La Champions lleva al Real Madrid a territorios inéditos. Por primera vez en su historia, el club blanco viaja a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty, un choque que llena de ilusión al país kazajo y que en el país centroasiático se vive como un acontecimiento nacional. Así lo expresa a OKDIARIO el embajador de Kazajistán en España, Danat Mussayev, que no oculta su felicidad por la llegada del equipo blanco: «Para nosotros, para Kazajistán y especialmente para los que viven en Almaty, es una auténtica fiesta del fútbol».

Mussayev, nacido y criado en Almaty, describe con emoción la ciudad que ha recibido al rey de Europa, al Real Madrid: «Es ciudad moderna, acogedora, a los pies de altas montañas, con arquitectura que mezcla lo oriental, lo occidental y lo soviético. Y, sobre todo, con una hospitalidad y una gastronomía fantástica». El diplomático invita a los aficionados madridistas a alargar su viaje: «Ojalá puedan quedarse un par de días antes o después del partido para descubrir la ciudad y sus alrededores».

Locura por una entrada

La primera visita del Real Madrid a Kazajistán ha generado una expectación sin precedentes. Según cuenta el embajador, más de 150.000 personas intentaron conseguir entrada, aunque el estadio de Almaty apenas puede acoger a 23.000 espectadores: «Muchos se quedarán fuera, pero la ilusión es inmensa. La llegada del Madrid es algo histórico».

Para Mussayev, la visita del Real Madrid es mucho más que un partido. “Es una oportunidad para mostrar al mundo quiénes somos. Almaty fue capital durante siete décadas, es verde, vibrante y muy europea en muchos aspectos. Este partido es un escaparate perfecto». Además, no duda en bromear: «Aquí dicen que la visita del Madrid quizá sea más importante que una visita oficial».

Kairat, orgullo local

Sobre el rival madridista, el embajador destaca la tradición del Kairat, fundado en los años 50, con títulos en la etapa soviética y una cantera muy cuidada que ya empieza a dar sus frutos: «Es un club con mucha historia y seguidores muy fieles. Para mí, personalmente, es el club número uno de Kazajistán».

UEFA, Europa y pertenencia

Ante quienes cuestionan la lejanía del viaje, Mussayev recuerda que Kazajistán forma parte de la UEFA desde 2012: «No es casualidad. Entre un 14% y un 15% de nuestro territorio está en Europa, lo que equivale a más que países como Grecia. Nuestra mentalidad y estilo de vida son en gran parte europeos”.

En Kazajistán, el fútbol es el deporte número uno y el Real Madrid, un icono universal. Por eso, este duelo va mucho más allá de lo deportivo: es una oportunidad para tender puentes y mostrar al mundo una ciudad y un país que quieren ser parte del mapa europeo del fútbol.