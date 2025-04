Jaime Barroso sigue cogiendo peso en La Fábrica

Jaime Barroso (17 años, 2007) es un killer. El delantero del Juvenil A está atravesando un momento muy dulce con el Real Madrid. Este domingo, el madrileño se lució en el derbi de canteras ante el Getafe. Ante los azulones, el ‘9’ logró un doblete, aunque el árbitro del encuentro le privó de llevarse el hat-trick.

Gracias a sus dos tantos, Arbeloa y sus pupilos siguen líderes a falta de tres jornadas de finalizarse la Liga. Los madridistas cuentan con una ventaja de tres puntos respecto al Atlético de Madrid, rival que derrotó el 30 de marzo con una asistencia de Enzo Alves. Jaime podría haber vuelto a casa con el balón del encuentro. En primera instancia, el ariete abrió la lata en el cuarto de hora de partido con un sublime cabezazo. No obstante, el colegiado señaló una supuesta falta del ‘9’, aunque ningún defensa azulón se había inmutado.

A pesar de que el gol no subió al marcador, el lema del joven jugador es claro: «Marcaré cueste lo que cueste». Y es que sus dos dianas, llegarían pocos minutos después. Llegado el minuto 30, Barroso cazó de primeras un centro raso de Diego Aguado con la zurda. En la segunda parte, al ex del Rayo Vallecano tampoco le tembló el pulso desde el punto de penalti.

30′ GOAAAAAAAAAAL JAIME BARROSO!!!!!! Assist by Diego Aguado. Great work by Jesús Fortea. GETAFE 0-1 JUVENIL A! pic.twitter.com/LxQtRldKjs — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 6, 2025

Ante el Getafe, el delantero alcanzó sus 16 tantos del curso, de los cuales cuatro fueron en los últimos cuatro partidos. Esta temporada, Jaime Barroso también ha podido conocer el mundo semiprofesional. Con 17 años, Joselu Sánchez contó con él en seis ocasiones para vestir los colores del Real Madrid C en Segunda Federación. Fue titular en cuatro ocasiones, marcó ante el Móstoles y tocó madera ante el Colonia Moscardó de Javi Poves. El canterano ya tuvo la oportunidad de estar algún entreno con el Castilla, pero también conoció brevemente las mieles del primer equipo. En la previa del encuentro ante el Rayo, su ex equipo, el atacante apareció al lado de los Mbappé y Vinicius. Un sueño hecho realidad, aunque quiere ir a más.

55′ GOAAAAAAAAAAL JAIME BARROSO!!! 2 goals today. GETAFE 0-2 JUVENIL A! pic.twitter.com/Tds3WC6hyc — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 6, 2025

Jaime Barroso volverá a sentarse para renovar

Jaime Barroso firmó una ampliación de contrato con el Real Madrid en el pasado mes de noviembre. Menos de un año después de haber rubricado su primer acuerdo profesional con el club y de estar protegido con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, el joven madrileño optó por prolongar su relación con el equipo de Chamartín. «Un orgullo y muy feliz por firmar la renovación con el mejor club del mundo. Seguiré trabajando sin descanso para seguir cumpliendo sueños en mi casa muchos años más», expresó el futbolista en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @jaimebarrosop

No obstante, de cara al próximo curso, el jugador y la entidad blanca volverán a sentarse. En el mes de septiembre, el pequeño Barroso cumplirá la mayoría de edad. Según las normas de la FIFA, los jugadores menores de 18 años no pueden firmar contratos de más de tres años y son los padres (o tutores legales) de los jugadores quienes dan su consentimiento para que el futbolista firme su contrato. Entonces, a partir del 23 de septiembre (su cumpleaños), Jaime ya no será un niño.

Un madridista nato

El objetivo del ‘9’ es de seguir en el Real Madrid. Llegó en 2022 a Valdebebas y no tardó en hacer ruido. Acumuló 35 goles, repartidos entre el Cadete A y el Juvenil B, en su primer curso. El año pasado, le mandaron con el Juvenil C para seguir la hoja de ruta tradicional. El club no tenía prisa, y él tampoco. Con tal de representar a los merengues, Jaime siempre será encantado de poder vestir la elástica blanca. Finalmente, acabó titilando al Juvenil A, facturando tres dianas en un poco más de 600 minutos con Arbeloa.

Es un delantero centro clásico, admirador de Cristiano Ronaldo y de otra leyenda como Ronaldo Nazario. Implacable en generar espacios, Barroso destaca por su instinto goleador y su capacidad de definición. Es raro verlo fallar frente al portero en situaciones de uno contra uno. Además, combina su habilidad para marcar con una notable potencia y velocidad, cualidades que ya han llamado la atención en las categorías inferiores de la Selección (internacional en sub-16, 17 y 18). La ilusión de Barroso es llegar a la Absoluta y también debutar con el primer equipo del Real Madrid. Por ahora, las cosas van bien encaminadas. No obstante, hay que ir partido a partido.