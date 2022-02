Italia y Alemania también tientan Asensio

El futuro de Marco Asensio en el Real Madrid no está nada claro. El balear acaba contrato en 2023 y aunque el club le ha ofrecido una renovación con una leve mejora salarial –en concepto de variables–, el jugador no parece estar dispuesto a prolongarlo en esas condiciones. Arsenal y Liverpool le ofrecen una suma mayor que la que le daría el conjunto blanco, lo que ha hecho al jugador dudar sobre su continuidad. Pero no son los dos únicos clubes que le tienen en su radar, en Italia y en Alemania también están pendientes de cómo vayan desarrollándose los acontecimientos.

Eduardo Inda reveló en El Chiringuito de Jugones que el conjunto madridista le ofrece un contrato hasta 2027, percibiendo la cantidad actual –4,5 millones de euros netos– y una mejora en variables que podría elevar su ficha hasta un tope de seis millones. Una cifra que, sin embargo, no sería hoy por hoy suficiente para el futbolista. Asensio tiene varias ofertas sobre la mesa, en concreto de los dos equipos de la Premier, que superan en el 50% la propuesta del conjunto madridista y rondarían los siete millones de euros.

El buen momento por el que atraviesa el jugador ha provocado que el interés de los grandes del continente aumente, pero éste no es nuevo. Hace no muchos meses, el descontento de Asensio con Ancelotti por las pocas oportunidades de las que disponía llevó a clubes como Bayern, Borussia Dortmund, Milan o Juventus a seguirle la pista de cerca, a la espera de novedades respecto a su situación contractual que aún no se han producido.

Ahora, Asensio se ha convertido en el compañero indiscutible –de momento– de Vinicius y Benzema. El mallorquín no había rendido hasta la fecha al nivel que lo está haciendo en los últimos encuentros, habiéndose convertido en un jugador fundamental, habiendo sumado nueve goles en todas las competiciones y siendo clave para darle la victoria en dos de los tres últimos partidos ligueros.

Sin embargo, las pretensiones del club de cara al próximo mercado de fichajes podrían incluso provocar su salida en verano. Si todo sale según lo esperado, los blancos firmarán a Mbappé y buscarán hacerse con Haaland, lo que reduce tanto el margen salarial como las opciones de Asensio de tener continuidad el próximo curso. Dos razones de peso para no ofrecerle una ampliación excesivamente al alza.

El PSG quiere contraatacar

Pero a los anteriores se suma otro más. El París Saint-Germain estaría intentando torpedear la renovación del jugador. El conjunto francés quiere entrometerse en el futuro de Marco Asensio por diversas razones. La primera, tendría que ver con la necesidad de reforzar su ataque ante una más que posible marcha de Kylian Mbappé y, la segunda, también relacionada con su todavía atacante, por devolvérsela al Real Madrid.

El jugador del conjunto blanco es además una vieja aspiración del PSG. A los franco-qataríes les gusta desde hace varios años, coincidiendo con los primeros despuntes del balear en el Santiago Bernabéu. Entonces, la directiva madridista le blindó, pero la necesidad de rearmarse de cara al próximo curso hace prácticamente imposible que los blancos puedan hacer un esfuerzo en términos económicos para cumplir con las expectativas del atacante, dejando la puerta abierta a Nasser Al Khelaifi.