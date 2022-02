Ancelotti afila su tridente.

Necesitaba el Real Madrid una victoria como la cosechada ante el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu y necesitaba el tridente ofensivo volver a encontrarse con el gol. Les costó a los blancos y le costó a Asensio, Vinicius y Benzema encarrilar el encuentro contra los vitorianos, pero cuando el balear sacó su zurda a pasear para hacer un golazo que inauguraba el marcador y, de golpe, quitaba toda la presión a un equipo que hasta ese momento estaba atenazado, todo fue más sencillo. La mala imagen ofrecida en París en la ida de los octavos de final de la Champions pesó durante buena parte del encuentro. Pero sin duda, que el trío de ataque al completo viese portería ha llenado de nuevo el deposito de confianza de una delantera que en los últimos partidos no estaba cómoda.

En los últimos cuatro duelos el Real Madrid llevaba un sólo gol. Un zapatazo de Asensio ante el Granada para sumar los tres puntos. Se quedaron a cero en Bilbao, donde cayeron eliminados en la Copa, ante el Villarreal y frente al PSG. Llegaron a sobrepasar las cuatro horas de fútbol si ver portería. Por ello, el tanto de Marco, muy cuestionado en los últimos días por su partido en el Parque de los Príncipes, fue como quitarse una mochila llena de piedras para los de Ancelotti.

De repente, todo empezó a fluir. Los tres comenzaron a moverse con confianza y prueba de ello fue el segundo gol madridista, donde Benzema y Asensio comenzaron a combinar, tiraron de calidad y Karim asistió Vinicius para que el brasileño batiese a Pacheco. Vini celebró el tanto señalando a sus dos compañeros y no era para menos, ya que lo que habían hecho en la jugada era una acción de dos futbolistas muy buenos.

La reivindicación de Asensio

Vinicius no estaba pasándolo bien en los últimos partidos. Desde que hizo un gol ante el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España no había vuelto a ver portería. Seis encuentros en los que se había quedado a cero y, lo que estaba siendo más preocupante, donde se le estaba viendo falto de frescura. Por otro lado, Benzema se perdió los tres últimos encuentros por una lesión muscular que se complicó más de lo deseado y ante el PSG no tuvo su mejor noche. Pero sin duda, el que más necesitaba reivindicarse era Asensio.

El balear es el único cuestionado del tridente, ya que Benzema y Vinicius son fijos. Ancelotti confía en él y ha demostrado que es titular, pero Asensio necesita enseñar una regularidad que hasta el momento se le resiste. Su papel en el Parque de los Príncipes fue muy pobre, pero ha sido capital en las dos últimas victorias en Liga del Real Madrid. Ahora, lo que espera es seguir creciendo y junto a sus dos socios lograr la remontada contra el PSG.