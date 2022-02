El Real Madrid ganó 3-0 al Alavés en el Santiago Bernabéu. Un triunfo que permitió a los blancos recuperar la confianza perdida en París y a jugadores como Marco Asensio, que hizo un golazo y mandó un mensaje a la grada, reivindicarse. Ancelotti sigue teniendo una clara falta de ideas a la hora de hacer los cambios. El primero fue en el 80′ y en los últimos 10 minutos realizó cinco sustituciones.

Courtois – BIEN

El hombre que sostuvo al Real Madrid en París volvió a la realidad de la Liga. Dio un pase a Modric con la mano que generó una contra del Real Madrid y paró con seguridad un disparo a Luis Rioja. Asensio le metió en un lío que, por suerte para los blancos, quedó en nada.

Carvajal -BIEN

Es probable que desde el martes haya tenido alguna pesadilla con Mbappé. Ancelotti continúa apostando por el de Leganés y le dio la titularidad ante el Alavés. Cuarto partido que arranca desde inicio consecutivo. Estuvo muy activo en ataque y poco exigido en defensa. En el tramo final dejó su sitio a Lucas.

Militao – BIEN

Imperial en París. Estuvo muy por encima de todos sus compañeros. Sólo Courtois y Alaba aguantaron su nivel. Tuvo una dura batalla con Joselu que aprobó con nota.

Alaba – APROBADO

Junto a Militao está formando la mejor pareja de centrales del mundo. Fundamental para sacar el balón desde atrás. Con un disparo de falta lejano metió en problemas a Pacheco. Se comió un balón que estuvo cerca de meter en un lío a Courtois.

Mendy – SUSPENSO

Pagó la falta de actividad ante el PSG. Frente al Alavés continuó cogiendo ritmo. Es pura potencia sin control. No pone un centro decente. En el minuto 85 dejó su sitio a Marcelo.

Casemiro – SUSPENSO

No descansa. Perdió un balón en el área que estuvo muy cerca de acabar en gol. Sigue perdiendo demasiados balones en salida. Tiene el depósito de gasolina a cero. Rozó el gol, pero mandó su disparo a las nubes.

Valverde – APROBADO

Tras jugar unos pocos minutos ante el PSG, fue titular frente al Alavés. Se espera que en las próximas semanas aumente su protagonismo en el equipo. Mete velocidad al centro del campo madridista. En el primer acto lo intentó con dos disparos lejanos que se marcharon desviados. Tiene que dar más.

Modric – BIEN

Tras vivir una noche complicada en París, volvió a ser titular ante el Alavés. Vio amarilla a los 32 minutos tras una falta sobre Loum. Un disparo suyo que paró Pacheco fue la acción más peligrosa de los blancos en los primeros 45 minutos. Dejó pasar un balón a Benzema con una acción de crack. Fue sustituido por Ceballos.

Asensio – NOTABLE

De lo peor del Parque de los Príncipes. No estuvo bien en ataque y no ayudó lo suficiente a Carvajal en el costado derecho, donde Mbappé hizo un destrozo. Frente al Alavés tuvo una oportunidad de resarcirse y en los primeros minutos se le vio activo. Paró una contra por no fiarse de su pierna derecha y realizó el primer tiro a puerta. Lo que Asensio te quita, Asensio te lo da. Pasó de villano a héroe en un minuto. Dio una cesión temeraria a Courtois que estuvo cerca de acabar en gol y, a continuación, sacó su zurda a relucir para hacer un golazo que abrió el marcador. Se reivindicó en la celebración. Antes de dejar el partido tiró de clase para hacer una pared con Benzema en la jugada que acabó en el gol de Vinicius. Ancelotti le cambió por Rodrygo.

Vinicius – NOTABLE

Busca volver a su mejor versión, esa que se ha ido perdiendo con la entrada de 2022. No se había cumplido el primer minuto de partido cuando Mendy le metió un gran balón que no supo controlar. En la segunda parte la defensa del Alavés tenía menos ayudas y empezó a disfrutar. Generó varias acciones peligrosas y terminó encontrando el premio definiendo con clase un gran pase de Benzema.

Benzema – BIEN

Forzó para jugar ante el PSG, donde no estuvo acertado, pero lo más importante es que no se resintió. Ante el Alavés se le vio falto de ritmo. Demasiado lejos del área. Rozó el gol con un disparo que se estrelló en el palo. Tras una jugada de crack, asistió a Vinicius en el segundo gol del Real Madrid. Tuvo su premio haciendo un gol de penalti en el descuento.

Ceballos – APROBADO

Salió en los minutos finales por Modric.

Rodrygo – BIEN

Entró en el tramo final por Asensio. Provocó un penalti en el descuento que transformó Benzema.

Marcelo -SIN TIEMPO

Saltó al césped a falta de cinco minutos para el final dando descanso a Mendy.

Hazard – SIN TIEMPO

En el 85′ entró por Vinicius.

Lucas Vázquez -SIN TIEMPO

Saltó al césped en el 87′ por Carvajal.

Ancelotti – SUSPENSO

Un cambio hizo respecto al once que formó contra el PSG. Valverde entró de inicio para dar descanso a Kroos. Sus dos primeros cambios, Ceballos y Rodrygo, fueron pasado el minuto 80. Falto de ideas una vez más.