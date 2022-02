Marco Asensio, que termina contrato con el Real Madrid en 2023, no aceptará una renovación a la baja como pretende el club blanco, ya que el jugador madridista tiene tres ofertas que le mejoran su actual salario. El extremo balear tiene que solventar su futuro antes de este verano si no quiere verse en una situación parecida a la de Raphael Varane, por quien sí se aceptó una oferta de venta este pasado verano.

A pesar de que la temporada en el Real Madrid está siendo una montaña rusa para Marco Asensio, la intención del club blanco es que el jugador español renueve a final de temporada con el mismo salario que percibe actualmente: unos 4,5 millones netos por temporada. Sin embargo, el futbolista no ve claro ampliar su vinculación con el Madrid en las actuales condiciones económicas, ya que tiene ofertas mejores.

Si Asensio no acepta la propuesta del Real Madrid, al club blanco no le temblará el pulso y hará con él lo mismo que el verano pasado hizo con un titularísimo como Varane: ponerlo en el mercado y aceptar la mejor propuesta que llegue a las oficinas de Valdebebas y que satisfaga los deseos del futbolista. «El que no quiera estar en el Real Madrid, no va a estar», aseguran fuentes del club blanco.

No renovará a cualquier precio

A día de hoy , Marco Asensio tiene varios clubes interesados (que no ofertas formales) dispuestos a mejorar el sueldo que gana en el Real Madrid: Liverpool y Arsenal en la Premier, el todopoderoso PSG y hasta el Bayern de Múnich han tocado a su puerta para conocer sus intenciones de futuro.

Marco tiene muy claro que su prioridad es seguir en el Real Madrid, pero no a cualquier precio. Primero, porque sabe que hay clubes que le ofrecen un salario superior y segundo, porque Asensio es perfectamente consciente que, con la irrupción de Vinicius, más la llegada de Mbappé y algún otro, la competencia para jugar en el Bernabéu será cada año mayor y, además de la oferta económica, tiene en la cabeza el Mundial de Qatar. Y para que Luis Enrique vuelva a contar con él tiene que seguir jugando.