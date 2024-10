Incombustible Lamine Yamal

Lamine Yamal tiene 17 años y ya supera los 1.000 minutos esta temporada. La perla del Barcelona ha sido titular en 12 de los 13 partidos que ha disputado el cuadro culé esta temporada y ha tenido minutos en todos ellos. Este sábado volverá a ser titular en el primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid. Un incombustible Lamine al que Hansi Flick no da descanso.

Hansi Flick no quiere o no puede darle descanso a Lamine Yamal esta temporada. El futbolista azulgrana lo ha jugado todo. Ha sido titular en todos los partidos del equipo, excepto ante Osasuna, donde jugó la media hora final y el Barça perdió. Ese puede ser uno de los motivos por los que el técnico alemán ya no quiera rotar. Y es que en los últimos partidos está utilizando el mismo once. Y ante el Real Madrid podría repetir. Una semana de infarto tras el último parón internacional.

Cinco goles y siete asistencias ha dado Lamine Yamal en este inicio de temporada. Y es que lo ha jugado prácticamente todo con el Barcelona. Tiene 17 años y es una de las grandes perlas del mundo del fútbol. Comenzó la campaña tras levantar su primera Eurocopa con la selección española y ser uno de los jugadores más importantes del torneo. Pero es que no descansa nunca.

En el último parón internacional, Lamine Yamal disputó 90 minutos con la selección española frente a Dinamarca. Pero el partido ante Serbia en Córdoba se lo perdió por unas molestias. No se encontraba bien y entre la Federación y el Barcelona decidieron darle descanso y que se volviese a Barcelona.

Pero no sería tan grave, porque pocos días después, Lamine Yamal fue titular en el partido de Liga del Barcelona contra el Sevilla en Montjuic. Jugó 76 minutos y se le vio en perfectas condiciones. Se hablaba de un posible descanso para la perla de La Masía, ya que posteriormente venían los duelos ante Bayern y Real Madrid. Pero no descansó a pesar de la lesión sufrida con España.

Luego fue titular contra el Bayern de Múnich jugando 85 minutos y dejó una asistencia fantástica en el cuatro gol del Barcelona. Un pase largo para que Raphinha hiciese el resto con un control y una carrera brillantes. Este sábado en el Clásico contra el Real Madrid volverá a ser titular. Lamine no descansa nunca y Flick sigue agotándolo.

El Barcelona llega en plena forma al Clásico

El Barcelona llega volando al primer Clásico de la temporada. Es líder de la Liga con nueve victorias en diez partidos y visitará al Real Madrid después de golear al Bayern de Múnich en Champions League en el primer duelo exigente para el cuadro azulgrana.

El momento de forma que vive el Barcelona actualmente es de dulce. Ha ganado nueve partidos en las primeras diez jornadas, con solamente una derrota, llega al Clásico con tres puntos más que el Real Madrid en lo más alto de la clasificación y sus jugadores están en plena forma física.

Esta semana era el primer gran examen para Hansi Flick y por el momento está sacando un sobresaliente. Goleó a todo un Bayern de Múnich en Montjuic (4-1) con una eficacia tremenda. Cuatro disparos a puerta y cuatro goles, con un hat-trick de un Raphinha que está imparable. Pero ahora Flick disputa su primer Clásico oficial contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y para ratificar ese sobresaliente debe salir victorioso del coliseo blanco, o al menos volver a transmitir esas buenas sensaciones que está dejando el cuadro blaugrana.