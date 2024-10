Flick: «En Alemania tenemos algunos clásicos… pero el Real Madrid-Barça es el Clásico en mayúsculas»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación en la previa del primer Clásico oficial de la temporada en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid este sábado con motivo de la undécima jornada de la Liga.

«Para ser honesto no pienso demasiado al respecto del Clásico. Lo que importa es preparar bien el partido. Pero tenemos muchas ganas del partido de mañana. Yo también. Será un partidazo», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

Flick también fue preguntado sobre el peligro del Real Madrid, que cuando juega mal también gana: «Sí. El Real Madrid es muy peligroso. Estarán preparados».

«No lo sabía (los vídeos de Real Madrid TV). No está bien que se haga. Pero no es mi trabajo. Tengo buena experiencia con los árbitros. A mi equipo les dije enfoque en el rendimiento y no en los árbitros», dijo el entrenador el Barcelona.

«Tenemos nuestro planteamiento. Tenemos que mejorar. Lo vimos contra el Bayern. Está claro que tendremos que adaptarnos al Real Madrid. Es un equipo donde todos los jugadores están muy preparados. Pero confío mucho en mis jugadores. Después del 1-1 contra el Bayern nos fuimos arriba y eso es un buen síntoma. Estamos bien, con buenas combinaciones. Lo demostraremos mañana. Mejorar es la clave», señaló el técnico del Barcelona sobre el planteamiento contra el Real Madrid.

«No vamos a cambiar nada (respecto al descanso). Ellos jugaron el martes y nosotros el miércoles, ya está. Cada uno a sus cosas. Los jugadores se las podrán apañar», valoró el técnico alemán.

«Es nuestra filosofía, muchos entrenadores se están fijando en esto. Nuestra idea es presionar al máximo y tenemos que ser una unidad compacta, sin dejar demasiados espacios. Lo que hicimos contra el Bayern es genial. Vamos a concentrar en esto. Queremos gestionar las cargas sin que los entrenamientos sean demasiado duros. Creo en el equipo. Todo el mundo está corriendo al máximo», comentó el entrenador culé.

«No he decidido el once todavía. Fermín estuvo implicado en tres goles. Estuvo muy bien. Ha demostrado lo que pedíamos. Estamos muy felices de que haya vuelto bien tras la lesión», señaló Hansi en la rueda de prensa previa al Clásico.

«Lamine lo está haciendo muy bien. También Cubarsí, como juega con 17 años… Es nuestro equipo. Necesitamos a todos con el más alto rendimiento para el Clásico», comentó.

Sobre si en el Bernabéu pasan cosas inimaginables con los árbitros: «No lo sabía. Cuéntame. La respuesta la he dado antes. No. Ya he estado antes en el Bernabéu. Jugué allí con el Bayern hace mucho tiempo. No pasó nada».

«Es bonito que te elogien. Mis cosas son resultados. Tenemos que enfocarnos en el rendimiento. La conexión entre la afición y los jugadores es increíble. Lo amo. Por esto jugamos al fútbol. En Alemania tenemos algunos clásicos, pero no es lo mismo. El Clásico entre Barcelona y el Real Madrid es el Clásico en mayúsculas. Hay que disfrutarlo», culminó el técnico blaugrana.