Ancelotti: «El Barcelona lo está haciendo bien, pero nadie de momento me quita el sueño»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del Clásico que enfrenta a Real Madrid y Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este encuentro tras remontar al Borussia Dortmund en Champions y con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan dar caza a los azulgranas en la clasificación.

«El equipo está bien y motivado. Los Clásicos son muy competidos y entretenidos. Es una fiesta del fútbol y queremos hacerlo bien ante nuestra afición», comenzó el entrenador del Real Madrid. «El Barça tiene una idea muy clara de juego, lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy valiente. Tenemos que preparar el partido bien e intentar jugarlo lo mejor», añadió.

«Está muy bien y progresando. Ha tenido problema de tobillo y hombro, pero está progresando mucho. Aporta mucho con su trabajo, pero no con sus goles. Él lo sabe muy bien. El año pasado era determinante que marcase gol porque habíamos perdido a Benzema. Este año hemos fichado a Mbappé, que puede marcar 30, 35 o 40 goles. Si marca es bueno, pero no es imprescindible», explicó sobre Bellingham.

«Lo están haciendo muy bien. En un partido como el Clásico es muy difícil elegir un favorito. Nadie de momento me quita el sueño», dijo sobre el momento del Barcelona.

«Estamos satisfechos, porque ha marcado goles. Es importante para el equipo, ante el Dortmund estuvo muy presente en los dos goles. No tenemos prisa ni yo, ni la plantilla ni él. Obviamente, lo va a hacer mejor porque tiene todas las cualidades para hacerlo mejor», comentó sobre Mbappé.

«Algo tengo pensado, pero no me parece correcto explicarlo hoy. Hay que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no», comentó sobre la idea del partido. «En este tipo de partidos no hay que hablar mucho. La idea es preparar una estrategia muy sencilla y nada más. Son encuentros en los que todo el mundo está motivado. Yo cuando jugaba me preocupaba mucho y Van Basten me decía ‘tranquilo, la estrategia es clara. Tú dame el balón a mí y corre a celebrar’. Pasó muchas veces, afortunadamente», aseguró.

«Ha empezado su carrera de manera espectacular. Me gusta mucho su actitud. Es un jugador muy peligroso, pero no hay que focalizarse sólo en él. Les respetamos mucho porque lo están haciendo muy bien», explicó sobre Lamine Yamal.

Sobre las críticas, explicó lo siguiente: «No me molesta para nada. Tengo que aclarar mis ideas y luego explicárselas a los jugadores. Me gusta saber qué piensan». A la hora de ser preguntado sobre un consejo para Mbappé, fue claro: «Nada especial. Sabe lo que tiene que hacer y ha jugado muchas veces contra el Barcelona. Su manera de preparar la previa es tranquila y sencilla, ya que confía en su calidad. Siempre aporta y mañana lo hará. Confiamos en él».

«Sabemos lo que tenemos que hacer. La segunda parte contra el Dortmund ha dicho muchas cosas y hay cosas que se pueden hacer si somos capaces de hacerlas juntos. Ese es el objetivo», aseguró. También fue cuestionado sobre el cambio del Barcelona: «Juegan distinto. Son más directos. No quiero compararlo con Xavi, que hizo un gran trabajo a su manera. Hemos perdido contra ellos. Ahora son distintos y los respetamos igual».

Por último, habló de Vinicius: «Significa entrenar a uno de los mejores del mundo, un chicho que sigue siendo muy humilde, ha progresado mucho. Creo sin dudas que será el próximo Balón de Oro. No hay uno sólo, hay muchos. Vini puede ser un líder, como lo puede ser Valverde o lo es Modric. Los jóvenes pueden demostrar con su actitud y compromiso que son líderes».