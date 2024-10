Las directivas de Real Madrid y Barcelona cambian el almuerzo por una merienda en el Bernabéu

No hay plantes ni malos rollos. Si bien es cierto que las relaciones entra la directiva del Real Madrid y Barcelona no atraviesan su mejor momento desde que estalló el Caso Negreira, la realidad es que en esta ocasión no habrá el tradicional almuerzo en el restaurante Zalacaín porque así lo han decidido ambos clubes. Los azulgranas no se han negado a nada y estaban dispuestos a cualquier tipo de reunión, mientras que la entidad presidida por Florentino Pérez ha decidido organizar una merienda a las 19:45 horas en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, ambas directivas se verán las caras en la previa del que será el primer Clásico de la temporada. Los mandamases de ambos equipos mantendrán una merienda antes de que comience el partido, una práctica cada vez más habitual cuando el partido se celebra a las 21:00 horas. Sin ir más lejos, ya lo hicieron así en el duelo ante el Villarreal.

En el Real Madrid explican que es mucho más cómodo para las directivas rivales y también la del propio club blanco. «Es complicado que tenga que venir a comer, regresar al hotel y luego ir al estadio. Es más sencillo hacerlo directamente antes del partido», aseguran fuentes de la entidad madridista a OKDIARIO.

En Champions se mantiene la costumbre

Donde es inamovible esta costumbre es en la Champions, donde se siguen haciendo siempre las comidas previas a los encuentros. Con equipos extranjeros, que llegan el día de antes a la capital de España, es diferente. Sin ir más lejos, ya lo hicieron el pasado martes antes de que los blancos se midiesen al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu.

En definitiva, que ambas directivas, como bien es sabido, no mantienen la mejor de las relaciones, pero sí son correctas y son capaces tanto de compartir un almuerzo como una merienda, como será el caso. Ni hubo plante ni nada por el estilo.