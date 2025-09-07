Huijsen es el jefe del Real Madrid… y de España

Dean Huijsen ya es el líder de la defensa del Real Madrid y de la selección española. Palabras mayores para un jugador de tan sólo 20 años que ha jugado un puñado de partidos con el conjunto blanco y tan sólo se ha puesto la camiseta de España en cinco ocasiones. No obstante, en ambas zagas, su presencia es capital, confirmando lo que todos creían: en este defensa rápido, espigado y con un excelente toque de balón, hay un central para más de una década.

Huijsen es un jugador diferencial y lo demuestra cada vez que salta al terreno de juego. En el Real Madrid, Xabi Alonso no ha tardado en darse cuenta de que da igual quién juegue a su lado, pero el que es intocable en el centro de la defensa es el internacional español. Tanto con Militao, como parece que sucederá durante la mayor parte de la temporada, como al lado de Rüdiger, es el líder de la zaga por su calidad y madurez, a pesar de su juventud.

Dentro del vestuario de la selección española también alucinan con Huijsen. Desde ahí destacan la personalidad, tranquilidad e inteligencia de un jugador tremendamente joven, al que le están pasando muchas cosas –y todas muy importantes– en los últimos meses. Desde que debutó con España en Países Bajos, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, no ha parado de progresar y de dar pasos al frente en su carrera.

En España alucinan con Huijsen

Luis de la Fuente tiene una fe ciega en un jugador que, desde esa caseta, aseguran que está llamado a marcar una época tanto con el combinado nacional como con el Real Madrid. «Parece que está despistado, pero está en todo y es muy inteligente», aseguran desde el núcleo del combinado nacional. Además, también destacan su poderío físico y su buen manejo de balón.

Huijsen no se cansa de demostrar que es un jugador generacional. Un joven que ha nacido para jugar al fútbol y que ha conseguido consolidarse en tiempo récord en dos de los equipos más importantes del mundo, el Real Madrid y la selección española. De cara al futuro, ambos conjuntos confían en que siga siendo tan determinante, ya que nadie duda de su potencial. Por delante, tiene una temporada llena de retos con los blancos, mientras que en el horizonte espera un Mundial, su primer Mundial, donde apunta a ser muy importante para que la campeona de Europa luche por su segunda estrella.