Huijsen abandona la concentración de la selección española tras confirmarse su lesión

Dean Huijsen ha sido liberado en la noche del domingo por la selección española de cara al duelo del martes contra Turquía. El defensa del Real Madrid padece unas «molestias musculares» que ya le impidieron participar en el anterior encuentro disputado el sábado ante Georgia. La decisión se tomó después de consensuar la decisión entre los médicos madridistas y los de la Federación.

«Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento», dijo la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Después del encuentro del sábado en Georgia, el seleccionador Luis de la Fuente confesó que evaluaría, junto con los médicos del Real Madrid, la posibilidad de que Huijsen abandonase la concentración como finalmente ocurrió.

«Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador», añadió la nota de la RFEF, sensible con este tema después del conflicto vivido las últimas listas con el FC Barcelona y Lamine Yamal, quien también quedó desconvocado el pasado lunes tras someterse a un tratamiento para la pubalgia sin notificarlo a la propia Federación.

España jugará contra Turquía este martes en La Cartuja (Sevilla) su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, con el billete directo en su mano aunque todavía no esté asegurado de forma matemática. Los turcos, segundos del Grupo E, podrían ser primeros y mandar a la selección española a la repesca de ganar por una diferencia de siete goles, algo que sería casi imposible. Aunque la ciudad hispalense sabe y mucho de milagros después de vivir el 12-1 de España contra Malta.