Alarma Huijsen: se queda fuera de la convocatoria contra Georgia por unas molestias musculares

Dean Huijsen no estará ante Georgia, en el partido en el que España buscará cerrar su clasificación para el Mundial 2026, por unas molestias musculares que sufrió en el entrenamiento previo al choque. El viernes, el futbolista del Real Madrid notaba algo durante la sesión y lo comunicaba al cuerpo técnico, que decidía no arriesgar y dejarle fuera de la convocatoria para el partido. Este sábado se le realizarán pruebas para determinar qué tiene y si continúa concentrado con la Selección o regresa para tratarse en Valdebebas.

El futbolista del Real Madrid era la principal novedad de la convocatoria para el partido contra Georgia, puesto que se quedaba fuera. Huijsen, convertido en un fijo para De la Fuente desde su primera llamada, el pasado curso, no estaba entre los 23 elegidos para el partido. El seleccionador tenía que hacer tres descartes entre los 26 convocados y, junto a los de Samu y De Frutos, estaba el central madridista.

La decisión llamaba la atención, puesto que hasta el pasado parón, en el que terminó lesionado, había jugado todos los minutos con España de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Ahora, de cara a un partido en Tiflis en el que la Selección podría cerrar su clasificación directa, se quedaba fuera.

Todo tenía una explicación. Huijsen notaba unas molestias en el entrenamiento del viernes, lo que hacía que el cuerpo técnico no tomara ningún tipo de riesgos y le dejara fuera de la convocatoria final. Luis de la Fuente prescindía de él por precaución y, a la espera de que se le realicen pruebas, es duda también para el choque contra Turquía que cerrará la fase de grupos y al que la Selección podría llegar ya clasificada para el Mundial o, de lo contrario, con todo en juego.