El test más personal a Huijsen: «España es un sueño y Xabi muy buen entrenador»

Dean Huijsen habla con OKDIARIO de la selección española, la marcha de Lamine, el sueño del Mundial y la actualidad del Real Madrid con Xabi Alonso y Vinicius como principales nombres. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de su familia, la que le acompaña allá donde juega al fútbol -Kazajistán incluido- y habla de lo que más le gusta: la comida de su madre, la música y el cine.

Pregunta: ¿Una comida?

Respuesta: La de mi madre. Todas.

P: ¿Un sitio para perderse?

R: Marbella.

P: ¿La selección española es…?

R: Un sueño.

P: ¿El Real Madrid es…?

R: Un sueño.

P: ¿De la fuente es…?

R: Muy buen míster.

P: ¿Xabi Alonso es…?

R: Muy buen míster.

P: ¿Champions o Mundial?

R: Los dos.

P: ¿Una canción?

R: Neverita de Bad Bunny.

P: ¿Una película?

R: Yo creo que The Notebook.

P: ¿Tu familia es para ti?

R: Todo.