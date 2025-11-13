El test más personal a Huijsen: «España es un sueño y Xabi muy buen entrenador»

Dean Huijsen habla con OKDIARIO de la selección española, la marcha de Lamine, el sueño del Mundial y la actualidad del Real Madrid con Xabi Alonso y Vinicius como principales nombres. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de su familia, la que le acompaña allá donde juega al fútbol -Kazajistán incluido- y habla de lo que más le gusta: la comida de su madre, la música y el cine.
Pregunta: ¿Una comida?
Respuesta: La de mi madre. Todas.
P: ¿Un sitio para perderse?
R: Marbella.
P: ¿La selección española es…?
R: Un sueño.
P: ¿El Real Madrid es…?
R: Un sueño.
P: ¿De la fuente es…?
R: Muy buen míster.
P: ¿Xabi Alonso es…?
R: Muy buen míster.
P: ¿Champions o Mundial?
R: Los dos.
P: ¿Una canción?
R: Neverita de Bad Bunny.
P: ¿Una película?
R: Yo creo que The Notebook.
P: ¿Tu familia es para ti?
R: Todo.