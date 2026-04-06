Harry Kane entrena con normalidad y apunta a ser titular en el Bernabéu

Harry Kane está de vuelta. El jugador inglés del Bayern de Múnich, gran estrella del conjunto alemán, ha completado el entrenamiento de este lunes con normalidad y apunta a ser titular en el Bernabéu, en el partido de este martes entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, ida de cuartos de Champions League.

Baja por lesión en el último partido del Bayern -ante el Friburgo en Bundesliga-, Harry Kane llega renqueante, con molestias en un tobillo tras el parón internacional. El delantero no jugó ningún minuto de los dos partidos de Inglaterra en el parón por selecciones, pero aun así estaba de baja por lesión, con molestias en el tobillo.

Había alarma con él porque es la gran estrella del Bayern, su máximo goleador, pero una vez que han ido pasando los días, en el conjunto alemán son optimistas: puede llegar al Bernabéu. El principal examen que tenía el inglés era este lunes, en el entrenamiento previo al partido del martes, y Kane lo ha completado con normalidad. Está listo y apunta a ser titular en este duelo tan importante ante el Real Madrid.

Su entrenador, Vicent Kompany, ya avanzó que el trabajo de los servicios médicos del Bayern era hacer que estuviera listo para jugar en el Bernabéu. «Harry entrenó bien hasta el domingo, luego sintió molestias en el tobillo mientras estaba con la selección nacional. Eso afectará el partido de Bundesliga (en referencia al duelo del sábado ante el Friburgo); no estará disponible. Sin embargo, soy optimista para el martes», dijo Kompany el viernes.

Desde el Bayern, como es lógico, no se ha querido forzar a Harry Kane, toda vez que la Bundesliga la tiene prácticamente ganada (saca nyeve puntos al Borussia Dortmund a falta de seis jornadas) y centra sus esfuerzos en reconquistar la Champions.

Para ello, es clave tener en buen estado a Harry Kane, su mejor jugador, que acumula 47 goles con el Bayern de Múnich esta temporada, una cifra impresionante. 10 de ellos son en Champions.