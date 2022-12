Cody Gakpo se ha convertido en el primer gran fichaje después del Mundial. El delantero del PSV se comprometió con el Liverpool después de que el Real Madrid descartara su contratación en este mercado invernal. Los reds acaban de pagar por el holandés un traspaso de 42 millones fijos más otros 14 en variables, el mayor traspaso de la historia del club de la Philips.

Tal como adelantó OKDIARIO el pasado 2 de diciembre, Cody Gakpo era uno de los nombres que estaban en la lista del Real Madrid para reforzar su delantera en el caso de que Marco Asensio no renovara. El internacional holandés, de 23 años, encajaba a la perfección en lo que buscaba la Dirección Deportiva, pero su posible fichaje no se contemplaba antes del próximo verano… y el PSV tenía prisa por vender al futbolista después de que disparara su cotización en el Mundial.

Gakpo quería jugar en el Real Madrid pero, a pesar de los excelentes informes que se manejaban en la Dirección Deportiva de Valdebebas, su llegada no era ni mucho menos prioritaria. Era una opción más que sólo se contemplaba como plan B en el caso de no alcanzar un acuerdo para la renovación de Marco Asensio, que siempre sería una alternativa más asequible para el Madrid que ir a buscar a un delantero al mercado.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.

— PSV (@PSV) December 26, 2022