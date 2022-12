La UEFA menosprecia al Real Madrid en su último ranking del año

La UEFA ha vuelto a desprestigiar al Real Madrid, actual campeón de Europa, con su último ranking anual donde el club blanco pierde una plaza y aparece en una sexta posición surrealista. El Manchester City lidera un ranking muy polémico y el Barcelona es séptimo.

La UEFA, en sus redes oficiales de la Champions League, ha publicado su último ranking de clubes del 2022. La sorpresa aparece cuando el Real Madrid se encuentra en sexta posición tras haber salido campeón de Europa en París hace escasos siete meses y tras haber logrado cinco Champions en nueve años.

Un ranking que lidera el Manchester City por delante de Bayern de Múnich, Liverpool, Chelsea y PSG. Por detrás de todos ellos, la UEFA ha colocado al campeón de Europa, el Real Madrid. Los de Ancelotti eliminaron la temporada pasada a PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool durante su camino hacia la Decimocuarta, y aun así la UEFA lo coloca detrás de todos ellos.

Para más inri, el Real Madrid ha bajado una posición en dicho ranking respecto al año pasado. Es decir, el club blanco tras salir campeón de Europa ha bajado un puesto en la clasificación general de clubes, un suceso surrealista. El equipo que le pasa por delante es el PSG tras caer la temporada pasada en octavos frente al propio Real Madrid y quedar esta temporada segundo en fase de grupos por detrás del Benfica.

Una clasificación que se ha hecho viral y que ha indignado al madridismo. La UEFA explica que sus clasificaciones se basan en los resultados de los clubes que compiten en Europa, con puntos otorgados por victorias, empates, clasificación y más. Las clasificaciones determinan la clasificación de cada club en los sorteos de las competiciones de la UEFA y el número de plazas asignadas a una federación (país) en las próximas competiciones de clubes.

El Barcelona, tras caer eliminado en fase de grupos dos años seguidos, solamente está un puesto por debajo del campeón de Europa. El Top 10 lo completan el Manchester United, la Juventus y el Ajax, que ha entrado desbancando al Atlético de Madrid de esa posición.

We take a look at the top of UEFA's various club and national-team coefficient rankings…

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 26, 2022