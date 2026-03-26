Fran García ofrece batalla.

Fran García se ha ganado una vida extra en el Real Madrid. El lateral goza de un momento dulce donde ha recuperado la titularidad en el conjunto blanco. Se marchó al parón de selecciones quitándole el puesto a Álvaro Carreras y eso ha cambiado el rumbo a todas las expectativas que le dejaban fuera del club después de estar muy cerca de marcharse este invierno.

La primera parte de la temporada no fue nada sencilla para Fran. Con Xabi Alonso apenas sumaba minutos y eso lo aisló de la dinámica del resto de la plantilla. Un estado que fue hundiéndole la moral hasta tal punto que estuvo negociando varias ofertas que le dieran esa confianza que había perdido. El Bournemouth llamó a su puerta con Iraola como principal atractivo, el hombre que sacó su mejor versión en el Rayo Vallecano. Sin embargo, el Real Madrid rechazó la oferta consciente de que la plaga de lesiones le iba dar los minutos que pedía…y ese momento terminó llegando.

Durante el mes de marzo se ha convertido en titular fijo en el once de Arbeloa. Todo ello en pruebas muy exigentes ante Manchester City y Atlético, donde cumplió con nota siendo un puñal arriba y mejorando en las labores defensivas, su gran talón de Aquiles. Eso, sumado a los problemas con Carreras y la lesión de Ferland Mendy, le catapultó a quedarse con la plaza en la banda izquierda.

«Todo jugador, cuando tiene continuidad, es algo muy importante, no lo había tenido durante la temporada. Me encuentro bien y con ganas de seguir ayudando», confesó después del derbi. Fran García está dispuesto a ir con todo, aprovechando el parón para seguir trabajando y mantener el puesto. En el horizonte están el Bayern y el Clásico, partidos en los que quiere estar para cambiar los pensamientos que lo situaban como una simple pieza de rotación.

Fran García quiere luchar

Fran García ya no tiene tan clara la decisión de buscar nuevo equipo este verano. Tiene contrato hasta junio de 2027 y el próximo mercado es la última oportunidad que tendría el Real Madrid de intentar sacar dinero con él en caso de venta. En el Bernabéu quieren esperar a ver el rendimiento en la fase clave de la temporada. Al igual que otros futbolistas, será visto de cerca para decidir si seguirá en el proyecto del Real Madrid los próximos años.