El feo detalle del PSG con Kylian Mbappé: ni un sólo mensaje tras anunciar su despedida

El PSG no se ha pronunciado acerca del anuncio de Kylian Mbappé. El conjunto francés no ha comentado nada respecto a la marcha del jugador de forma oficial. Ni una sola mención al anuncio de la salida del delantero, transcurridas 24 horas de que se produjera. El único que ha comentado algo al respecto ha sido Luis Enrique, pero institucionalmente, no ha habido mensaje ni reacción alguna.

El conjunto parisino, que ya sabía la decisión tomada por el jugador desde hace meses, no ha querido hacer ningún tipo de declaración al respecto. Ni por medio de su presidente, Nasser Al-Khelaifi, ni a través de las redes sociales. En ellas, los parisinos sí que han mantenido la interacción tras el anuncio de Mbappé realizado el viernes, incluso instantes después de que se produjera éste, aunque todos referentes a sus jugadores y al encuentro entre el PSG y el Toulouse.

Sí que se ha pronunciado el entrenador del equipo. Luis Enrique Martínez ha hablado acerca de la decisión del jugador de no seguir la próxima temporada en el PSG en la rueda de prensa previa al que será el último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes. «Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos lo sabíais. No cambia el panorama», ha señalado el técnico.

Además, el asturiano ha querido dejar claro que, a pesar de todo lo que se ha especulado, tiene una buena relación con él: «A pesar de que nos han querido enfrentar muchas veces, le deseo lo mejor. Sólo puedo hablar maravillas de él, gran futbolista, gran persona. Entiendo y puedo comprender su decisión, es un jugador que ha dado todo al club, ha estado siete años aquí. Le deseo lo mejor».

Estas han sido las únicas palabras que han salido sobre el caso Mbappé desde el propio club. Pero el PSG ha evitado hacer algún tipo de anuncio o de agradecimiento por la trayectoria del futbolista. Además, no han desvelado si harán algún tipo de homenaje a Mbappé en el que será su último encuentro en casa, ante el Toulouse este domingo.

Tensión entre el PSG y Mbappé

Mbappé cerrará su etapa de siete temporadas en el PSG al término del curso y, por lo que parece, la relación con el club se queda más que tocada. De hecho, a pesar de que Al-Khelaifi y el jugador han querido mantener la compostura en todo momento y han hablado a lo largo de los últimos meses de pactos entre las partes y de respeto mutuo, a la hora de la verdad no hay muestra alguna de cariño o de agradecimiento entre ambos.

De hecho, el propio Kylian Mbappé, en su vídeo, evita mencionar al presidente del PSG. Al-Khelaifi es el gran ausente en el discurso del futbolista, mientras que sí que aparecen todos los entrenadores que ha tenido en esta etapa, y los directores deportivos de la entidad. Incluso un Leonardo con el que el jugador no tuvo buena relación y al que la directiva cesó de su cargo precisamente por las tensiones derivadas de la negociación de su renovación en 2022.