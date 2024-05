En Francia dan la razón a Mbappé por irse de París: «¡El PSG lo castigó como a un niño!»

Kylian Mbappé anunció este viernes su marcha del Paris Saint Germain al final de la presente temporada, por lo que este domingo jugará su último partido en el Parque de los Príncipes. Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. Una de ellas ha sido la de ex futbolista francés Bixente Lizarazu, que dio la razón al futbolista por tomar la decisión de marcharse de París para poner rumbo al Real Madrid.

«Creo que es el momento adecuado, antes de su último partido en el Parque de los Príncipes para poder decir adiós. No pudo hacerlo antes de que se descartara una final de Champions contra el Real Madrid. En cuanto a las propias redes sociales, así es hoy en día. Es más fácil dominar así su comunicación en un momento nada fácil, en el que debe pasar página de siete años de una vida, y en un contexto complicado, con la eliminación en semifinales», aseguró Lizarazu.

«¿Realmente se sintió bien en su club en algún momento de este año?», comenzó preguntándose el ex futbolista que hizo referencia al castigo del PSG a Mbappé a principio de temporada por no renovar: «Primero lo metieron en un loft para castigarlo como a un niño porque había decidido no renovar su contrato. No veo cómo puedes jugar con todo tu corazón cuando has sufrido una situación así. Un jugador siempre debería tener la libertad de marcharse si su contrato se lo permite. Pero vimos que el PSG y su presidente no lo aceptaron…».

Todo esto ha provocado que la relación entre el presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi, y la estrella, Kylian Mbappé, se rompiera. Así lo señalan desde Francia. Lizarazu también tuvo palabras contra Luis Enrique por su método de trabajo y la forma en la que ha tratado al internacional francés: «Luis Enrique tiene una especie de dogmatismo, su método es más importante que sus jugadores. Luego, fingir que es un jugador como cualquier otro y tratarlo así, eso inevitablemente le molestó», dijo durante una entrevista en L’Equipe.

Lizarazu muestra su apoyo a Mbappé

«¡No es ni una máquina ni un robot! En cierto modo, eso es bastante tranquilizador. Sigue siendo un ser humano que, para desempeñarse, necesita sentirse amado, considerado y sentir una atmósfera positiva a su alrededor. Incluso es sorprendente que no se haya visto afectado incluso antes. Supo realizar grandes actuaciones, con estos dos dobletes contra la Real Sociedad y ante el Barcelona. Pero era inevitable que quedara atrapado en todo eso y fuera menos capaz de trascender. Todo fue demasiado conflictivo. El cuerpo funciona bien cuando la mente está bien», prosiguió.

Por último, Lizarazu señaló que el de Bondy «merece ser honrado con dignidad por la afición. Porque cuando dice que siempre intentó dar la mejor versión de sí mismo durante sus siete temporadas en el PSG, es verdad. Es el máximo goleador de la historia del club y uno de los mejores jugadores, no quiero compararle con los demás (Ibrahimovic, Susic, Rai, Weah…) porque los registros son demasiado diferentes. En cada lado, se debe mostrar clase. Así que debería haber citado a su presidente».