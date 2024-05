Kylian Mbappé anunció este viernes que se va del París Saint-Germain al final de la presente temporada y que, tras siete años en el conjunto francés, dejará el PSG al no querer renovar el contrato que finaliza el próximo mes de junio. Mbappé jugará este domingo su último partido con el equipo parisino en el Parque de los Príncipes y tras acabar la temporada de forma oficial se confirmará su fichaje por el Real Madrid.

Si bien todavía Mbappé no oficializó su fichaje por el club blanco, será así, tal y como desveló en exclusiva Eduardo Inda el pasado mes de febrero. El Real Madrid cerró su incorporación el lunes 12 de febrero y apenas unos días después, el 16, el director de OKDIARIO anunciaba el bombazo sobre un culebrón que está a punto de llegar a su fin.

El jugador dio su sí quiero en una reunión en la que estaban presentes sus padres, Fayza Lamari y Wilfried Mbappé, y una la delegación madridista encabezada por el asesor económico principal de Florentino Pérez, tal y como avanzó en exclusiva Eduardo Inda. Allí se acordaron todos los flecos pendientes de una macronegociación en la que han influido varios factores. El salario del jugador se reducirá ostensiblemente para poder fichar por el Real Madrid, que le abonará 15 millones de euros netos por temporada.

Con esa exclusiva mundial del director de OKDIARIO, todos ya dan por hecho que Kylian Mbappé jugará a partir de la próxima temporada del Real Madrid. Y así lo recoge este sábado la prensa francesa. El prestigioso diario L’Equipe dedica su portada a Kylian Mbappé, pero no lo hace en francés, sino que utiliza el español para avanzar el que será un fichaje con gran contenido mediático.

«Adiós y gracias», titula en español L’Equipe este sábado, en referencia al adiós de Mbappé en el Paris Saint-Germain y con un claro mensaje al país donde a partir de ahora jugará el futbolista, concretamente en el Real Madrid.

El adiós de Mbappé

En su mensaje, grabado en vídeo, Kylian Mbappé aseguró que dejará el «club en buenas manos» a pesar de su salida una vez que concluya la temporada. «Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años», especificó el todavía futbolista del PSG, que se llevó un duro golpe el pasado martes tras caer eliminado de la Champions League en semifinales ante el Dortmund

«He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique y los directores deportivos Leonardo y Luis Campos. A todo el mundo que ha trabajado como staff del equipo», apuntó el jugador del PSG.

Además, lanzó un mensaje a los aficionados del conjunto parisino: «Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado. El PSG es un club que no deja indiferente a nadie y yo elegí amarlo con todos los altibajos que hayamos podido tener. No me arrepiento por haber firmado con el PSG y haber vivido todo esto durante estos años. Es un club que estará siempre en mi corazón. He intentado dar lo mejor de mí durante este tiempo y estoy muy agradecido de por vida al PSG».