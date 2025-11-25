Eder Sarabia sigue con su pataleta contra los árbitros: «La voluntariedad se sacó del reglamento»

Eder Sarabia continúa con su guerra contra los árbitros, más concretamente contra un miembro del comité asesor del CTA. Todo viene por la polémica del Elche-Real Madrid. El entrenador del conjunto ilicitano asegura que hay falta de Vinicius a Iñaki Peña en el segundo gol de los blancos, que supuso el empate a dos definitivo. Después del partido, Sarabia expresó su enfado y afirmó que «es falta clarísima» porque «Iñaki despeja y le pega en la cara. Y por eso le deja la nariz así».

«No estoy contento por el punto. Ya les he dicho a los jugadores que estaba jodido y ahora encima, cuando he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido. La falta previa al segundo gol no es falta en absoluto, es más un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, Iñaki despeja y le pega en la cara y ya habéis visto como tiene la nariz… es falta clarísima. Iñaki dice que es un lance del juego porque no ha visto la jugada y cuando la vea… Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara. Y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima. Clarísima. Me da rabia perder el tiempo en estas cosas. Siento que hay factores que han condicionado el resultado final», dijo Eder Sarabia al final del Elche-Real Madrid.

La jugada causó mucha indignación dentro del Elche, tanto que hasta Iñaki Peña cambió su discurso después de escuchar las declaraciones de su entrenador. El portero señaló a pie de campo que Vinicius «remata, la paro y con la inercia me pega en la nariz. Creo que con la rodilla. Al final es un lance del juego, me da en la nariz, mala suerte». Unos minutos después dio un discurso completamente opuesto.

«Es verdad que es un lance porque él va al rechace y me da. Obviamente en la segunda jugada no me deja participar de ella porque estaba KO. Para eso está el VAR, para corregir cosas que no se ven en el campo. Para mí sí es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no, no podemos hacer nada», explicó.

Sarabia contesta a Morientes

Después de toda esa polémica, Fernando Morientes, miembro del nuevo comité asesor del CTA, dijo en El Partidazo de COPE que esta jugada no ha sido incluida en el Tiempo de Revisión, donde se analizan las acciones más polémicas de la última jornada: «Por unanimidad, nos parece una jugada totalmente fortuita a todos. En directo, ya me lo pareció. No había intencionalidad por parte de Vinicius».

Después de escuchar las declaraciones del ex delantero de Real Madrid y Valencia, entre otros, Eder Sarabia le contestó en redes sociales: «Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la ‘voluntariedad/intencionalidad’ se sacó del reglamento (salvo para las manos). Por lo tanto, el hecho de ser una acción «fortuita» no es un argumento correcto para decidir si es infracción o no».