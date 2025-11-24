El árbitro de VAR del Elche-Real Madrid zanja la polémica: «No hay una entrada temeraria»

El árbitro responsable del VAR durante el Elche-Real Madrid de la jornada 13 de la Liga, Melero López, dio su versión sobre la polémica jugada entre Vinicius e Iñaki Peña desde la sala VOR de Las Rozas una vez acabado el partido. Es la primera vez que un árbitro de VAR hace declaraciones sobre las polémicas de un partido de Liga minutos después del pitido final.

«Era una jugada con muchas cosas. Hemos analizado también si el balón salía o no salía. Y no sale completamente. Y luego hemos analizado el golpe que existe», comenzó declarando Melero López una vez acabó el partido desde la sala VOR en Las Rozas.

«Hemos entendido que fue una acción de un golpe fortuito. De un lance del juego. No hay una entrada temeraria ni imprudente, es un golpe propio del fútbol. Y luego acaban metiendo el gol», completó con su declaración Melero López sobre la acción entre Vinicius e Iñaki Peña en El Chiringuito de Jugones.

La polémica acción durante el Elche-Real Madrid de la que Sarabia dijo que «es una falta clarísima» e Iñaki Peña señaló que «es falta» después de minutos antes decir que era «un lance del juego», sucedió en el minuto 87 y precedió al 2-2 definitivo del equipo de Xabi Alonso en el Martínez Valero.

Tras un centro al área de Trent, Huijsen la tocó de cabeza en el segundo palo y Bellingham remató a portería. Iñaki Peña sacó una buena parada y en ese momento Vinicius chocó contra su nariz. El portero cedido por el Barcelona quedó algo tocado y mientras, Mbappé evitó que saliese la bola por línea de fondo y se la sirvió a Jude para que hiciese el 2-2.