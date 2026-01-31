Díaz de Mera pitará el decisivo Real Madrid-Rayo: es el segundo árbitro que más expulsa de la Liga

Isidro Díaz de Mera será el árbitro del decisivo Real Madrid-Rayo Vallecano, partido de la jornada 22 de Liga que se disputará este domingo en el Santiago Bernabéu (14:00 horas). El colegiado manchego pitará por segunda vez esta temporada a los blancos. La primera terminó en victoria por 1-4 del entonces equipo de Xabi Alonso contra el Levante en el Ciudad de Valencia.

Esta vez, Díaz de Mera ha sido designado por el CTA para un encuentro de altísima importancia tanto para el Real Madrid como para el Rayo. En el caso de los blancos, más si cabe si este sábado el Barcelona no le gana al Elche en el Martínez Valero, podrían llegar con el liderato en juego. Si no, se juegan igualmente mantener el pulso con el Barça, del que le separa un punto.

Además, el choque contará con el añadido de la posible pitada del Bernabéu a los jugadores y a la directiva tras el batacazo en la Champions League contra el Benfica, donde los blancos dejaron escapar la opción de pasar directamente a octavos de final. Y en el caso del Rayo, los de Iñigo Pérez llegan al Bernabéu con la necesidad de ganar para no seguir cayendo puestos en Liga.

Los de Vallecas llevan tres partidos sin ganar y están decimosextos con 22 puntos, sólo uno por encima del descenso, al que pueden caer en esta jornada en caso de derrota. Díaz de Mera será juez y parte de la cita entre los dos equipos madrileños, que el curso pasado protagonizaron un 2-1 en el Bernabéu.

Díaz de Mera, siete expulsiones esta Liga

El manchego ha dirigido 11 partidos de Liga esta temporada, dos del Real Madrid, ninguno del Barcelona ni tampoco del Atlético. Su promedio de tarjetas amarillas por choque es de 4,3 y ha mostrado siete rojas en total, por lo que tiene facilidad para llevarse la mano al bolsillo, ya que su cifra de actuaciones arbitrales tampoco es altísima. Es el segundo colegiado de Primera División con más expulsiones detrás de Quintero González.