El día de Mbappé

Este 17 de julio está marcado en el calendario del París Saint-Germain de cara a la planificación de la temporada que está por empezar. Este lunes, Kylian Mbappé regresa a los entrenamientos tras sus vacaciones. Será la primera vez que se ponga a las órdenes de su nuevo técnico, Luis Enrique, y se reencontrará con sus compañeros tras las declaraciones incendiarias que no sentaron nada bien en el vestuario. Pero la cuestión principal que debe resolver es la de su futuro, puesto que desde la directiva le han dado un ultimátum para tomar una decisión sobre qué hacer.

La expectación es máxima de cara la vuelta de Mbappé al trabajo con el PSG. Después de sus mediáticas vacaciones en Camerún y Costa de Marfil, la estrella de Bondy comenzará la pretemporada. Aunque lo hará con grandes dudas sobre dónde jugará a partir de agosto.

La famosa carta mandada al club, en la que informaba que no ejecutaría la cláusula automática de renovación hasta 2025 que tenía en su contrato, prendió la mecha de un polvorín que ha explotado después. En la directiva tienen claro que sólo hay dos posibilidades. O Mbappé prorroga su contrato, o, de lo contrario, deberá salir este mismo verano. Así lo dejó claro el presidente Nasser Al Khelaifi, que tiene una reunión pendiente con él para aclarar todo lo relativo a su futuro.

El pulso entre las partes está servido, puesto que Mbappé ha dejado claro, ya no que no jugará en París más allá de junio 2024, sino que tiene la firme intención de agotar su contrato. Por mucho que se ha especulado en las últimas semanas sobre su salida y su posible fichaje por el Real Madrid, lo cierto es que las únicas declaraciones públicas del jugador al respecto han sido para decir que quiere seguir este curso que se abre en el Parque de los Príncipes.

Máxima presión

El tira y afloja entre el PSG y Mbappé ha sido constante desde que terminara la temporada y ninguno de los implicados parece por la labor de rebajar la tensión. El jugador ha señalado que el club no es el sitio idóneo para ganar el Balón de Oro, debido a que es un equipo «que divide». Unas palabras que no habrían sentado nada bien ya no en el club, sino entre sus compañeros.

Este lunes, Mbappé se reincorpora a los entrenamientos con varias cuentas pendientes. En el horizonte se dibujan otras fechas importantes, en las que el club puede incrementar la presión hasta los máximos. La primera de ellas será el 22 de julio, que es cuando el equipo al completo se marchará de gira a Japón. De cara al primer encuentro en el que los internacionales estarán disponibles, ante el Al Nassr de Cristiano, el próximo día 25, el club podría castigarle sin jugar, algo que ya sucedió con otros jugadores en situación similar como Rabiot.

Por último está el día 31. El último día de julio es la fecha tope para que el jugador se decante a ejecutar esa cláusula de renovación automática hasta 2025 y el día en el que deberá, en principio, cobrar su prima de fidelidad. En caso de no aplicar la ampliación de su vinculación, como él mismo informado tanto interna como externamente, deberá sentarse con el club para tomar una decisión definitiva.