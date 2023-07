El PSG se gasta más de 150 millones a la espera de Mbappé

El ‘caso Mbappé’ tiene completamente en vilo al Paris Saint Germain, situación que puede dinamitar su mercado de fichajes ante la pérdida de su jugador franquicia. Pero no por ello los franceses, ya con Luis Enrique al mando, andan quietos. En lo que va de mercado, tras un par de movimientos trabajados desde hace meses que llegaron libres, los casos de Marco Asensio y Milan Skriniar, han gastado más de 150 millones de euros en cuatro fichajes: Ugarte, Lucas Hernández, Ekitiké y Kang-in Lee.

El pulso entre el PSG y Mbappé continúa. Ambos entienden de distinta forma la situación actual. El francés comunicó hace semanas su deseo de no renovar su contrato con el club pero sí la de cumplir su contrato con ellos, saliendo gratis en el verano de 2024. Diferente es la forma de verlo de la cúpula parisina, que entiende que sólo hay dos salidas ante esta situación: que recapacite y acepte renovar su contrato con las ofertas ya presentadas o bien haga las maletas y salga este mismo verano dejando algún rédito económico en las arcas del club.

Pero mientras se determina el futuro de Mbappé el PSG no se ha quedado de brazos cruzados. El fichaje en el banquillo de Luis Enrique ha llevado a mucho movimiento de cara a la próxima temporada. No tardaron en confirmarse alguno de los secretos a voces que existían, como han sido las incorporaciones tanto de Marco Asensio como de Milan Skriniar. El extremo y central llegan libres procedentes del Real Madrid y el Inter y no supusieron gasto en fichajes por parte de los parisinos.

Diferentes han sido el resto de movimientos que se han dado en cuestión de días en París. El más costoso ha sido el de Manuel Ugarte, el pivote del Sporting de Lisboa por el que han terminado pagando 60 millones de euros. A sus 22 años, el uruguayo viene de hacer una gran campaña en Portugal. Le sigue muy de cerca el de Lucas Hernández. El francoespañol viene del Bayern de Múnich a cambio de 45 millones de euros.

De un perfil diferente, más bajo, son los movimientos del delantero Hugo Ekitiké y el extremo Kang-in Lee. El primero costó 28,5 millones de euros y el segundo 22 kilos, por dos jóvenes de 21 y 22 años que proceden del Stade Reims y el Mallorca. El francés estuvo a préstamo el pasado curso en el PSG y tras su rendimiento el club ha acabado ejerciendo la opción de compra. Lee, tras dejar el Valencia gratis y salvar el descenso con el Mallorca, aterriza en París en busca de dar el salto que se esperaba con él.

En total, el PSG ha gastado en lo que va de mercado 155,5 millones de euros en cuatro incorporaciones, más los fichajes de Skriniar y Asensio, así como el joven Cher Ndour, que llega del Benfica. Más de 150 millones de euros sin contar el efecto dominó que puede provocar la venta de Mbappé este verano si, como apuntan desde Francia, el delantero acaba firmando por el Real Madrid.