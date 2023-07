Kylian Mbappé eligió una televisión de Costa de Marfil para romper su silencio casi una semanas después del ultimátum lanzado por Nassser Al Khelaifi en la rueda de prensa de Luis Enrique. El futbolista del PSG no se pronunció sobre su futuro y se limitó a hablar de fútbol africano en su primera entrevista tras el plazo fijado por el PSG para renovar su contrato.

Como ya ocurriera en una entrevista concedida hace unos día para un medio de Camerún, Mbappé se limitó a responder preguntas sobre la situación del fútbol africano y no se incluyeron preguntas sobre el futuro del jugador. En Francia ya aseguraron hace unos días que Fayza Lamari acordó con los medios esta premisa antes de acordar las distintas entrevistas de su hijo en África.

Como venimos informando en OKDIARIO en los últimos días, Mbappé se limitará a aguantar la presión del PSG y seguirá con su mensaje de renovar una temporada más. Todo con el objetivo de no perder la prima de fidelidad de 80 millones que le pertenece por comenzar la temporada 2023-2024 con el club del Parque de los Príncipes.

Ambición personal

«He ganado títulos y he hecho historia pero quiero más».

Sobre el racismo

«Tenemos que hacer más, hay que encontrar la mejor fórmula. En 2023 es imposible que pasen estas cosas personalmente para actuar. El último caso fue Vinicius pero hay muchos más casos. No hay que dejar la puerta abierta a estos comportamientos».

Relación con Achraf

«Es mi amigo por encima de todo. Mi compañero, le deseo lo mejor profesionalmente».

Viaje a Camerún

«Tengo muchas cosas que hacer aquí en Camerún, con mi fundación, mi familia… busco la manera de contribuir. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia feliz. Hemos construido una escuela para sordomudos. Queremos implicarnos, tenemos muchos más proyectos. Es importante para mí, si no, yo no estaría aquí. Quiero hacerlo yo».

Más proyectos

«Para ayudar no hay fronteras. Si todo el mundo hace lo máximo, no vamos a salvar el mundo… pero podemos ayudar. Puedo dar la inspiración a más personas para ayudar. África son mis raíces. Aunque no venga mucho estoy pendiente. Mi corazón siempre está cerca de África».

Fútbol africano

«Hay mucha evolución en el fútbol africano. Había una superioridad antes que ya no la hay. Vemos a Marruecos en el último Mundial, Túnez nos ganó en la fase de grupos… equipos de mucha calidad, jugadores de equipos de todo el mundo… el nivel sube cada año más. Estamos viendo que tienen un alto nivel. Mucho respeto por estos equipos. Hay grandes jugadores, como Sadio Mané, Achraf… juegan en los mejores equipos del mundo».

Francia o Camerún

«Yo he hecho toda mi vida en Francia pero mi hijo a lo mejor es diferente. Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún pero si es en Francia, será con Francia. Yo no tomaré ninguna decisión por él, no le diré lo que tiene o no tiene que hacer», afirmó en La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.