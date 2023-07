El Madrid publica su «plantilla provisional» a la espera del… ¿fichaje de Mbappé?

El Real Madrid vuelve al trabajo este lunes 10 de julio y lo hace con una «plantilla provisional». El club blanco ha actualizado la página web con el equipo que arrancará la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti este lunes, pero está plantilla es provisional a la espera de ver qué sucede con Kylian Mbappé y de que haya algunas salidas de jugadores que no entran los planes del técnico italiano.

Desde que el delantero francés comunicó al Paris Saint Germain su intención de no ejecutar la opción de renovar un año más, hasta 2025, se han desatado los rumores de su posible salida al Real Madrid. En club francés no paran de lanzarle órdagos. Nasser Al-Khelaifi, presidente de la entidad parisina, dejó claro en la presentación de Luis Enrique que o renueva o le venderán este verano, no van a dejarle salir gratis.

Leonardo, ex directivo del PSG, también se posicionó a favor de su salida en el presente mercado: «Por el bien del PSG, es el momento de que Mbappé se vaya, no importa cómo», reconoció el brasileño en una entrevista reciente. Por el momento, el club le ha dado dos semanas al jugador para tomar una decisión y si es que no le pondrá en el mercado de manera inmediata.

Mientras tanto, el Real Madrid 2023-24 echa a rodar este lunes a la espera de ver cómo se desarrolla el culebrón. En la delantera han llegado dos refuerzos, Brahim y Joselu, pero se ha ido el 9 de referencia, Karim Benzema. Arda Güler ha sido la última incorporación de conjunto blanco para la presente campaña. La joven promesa turca podría no ser la última incorporación del 14 veces campeón de Europa.

El mercado es muy largo, no ha hecho más que comenzar, y todavía pueden pasar muchas cosas. De momento, Ancelotti empezará a preparar la temporada con los 24 futbolistas que aparecen en la plantilla provisional, aunque algunos de ellos como Odriozola buscan una salida. Hasta el 1 de septiembre a las 23:59 horas cuando cierre la actual ventana de traspasos todo es posible. Lo que está claro es que el verano promete ser largo con el culebrón Mbappé.