Davide Ancelotti debuta con el Botafogo brasileño: 19 remates, 62% de posesión… y tropiezo

El inicio de la carrera como entrenador principal de Davide Ancelotti no ha sido el esperado por el italiano. El que fuera segundo entrenador del Real Madrid empató a cero ante el Vitória en su debut oficial con el Botafogo brasileño. Un resultado decepcionante por el dominio del cuadro local, que disparó hasta en 19 ocasiones y superó el 60% de posesión. El portero rival, Lucas Arcanjo, detuvo nueve de los lanzamientos de los jugadores del Botafogo. La actuación del meta cortó la racha de tres victorias consecutivas en el Brasileirao del Fogao.

Davide Ancelotti ya estuvo en el banquillo del Botafogo la pasada jornada liguera, pero lo hizo como auxiliar por problemas administrativos con su ficha federativa. Su nuevo equipo venció a Vasco de Gama en aquella ocasión, pero ese triunfo no se contabilizará en sus estadísticas como entrenador. Sí lo hará el empate cosechado la pasada madrugada ante un equipo que ocupa puestos de descenso a segunda división. El punto, por su parte, coloca a los de Davide Ancelotti en sexta posición, a cinco puntos de distancia del líder Flamengo.

El técnico se mostró optimista en rueda de prensa ante el juego de su equipo. «Estoy contento con el rendimiento. No tuvimos suerte, pero así son las cosas», declaró. Una falta de puntería que no le ‘vale’ como excusa: «En el fútbol hay que marcar para ganar. No hubo suerte, pero también tenemos que mejorar». Para el hijo de Carlo Ancelotti, la segunda parte no estuvo a la altura del inicio: «Me gustó la primera parte. Metimos el balón en su área, evitamos las transiciones. Empezamos bien en la segunda, pero perdimos el ritmo».

Fim de jogo no Nilton Santos: Botafogo 0 x 0 Vitória. 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/uUeM0MpNv7 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 17, 2025

«Mañana será otro día», sentenció un Davide Ancelotti que tendrá la próxima jornada la oportunidad de resarcirse visitando con el Botafogo al Sport Recife. La historia reciente del club le obligará a comenzar a sumar buenos resultados. El desembarco del técnico italiano en el equipo brasileño se produjo por la destitución de Renato Paiva tras el Mundial de Clubes. Pese a superar al PSG en la fase de grupos y avanzar a las eliminatorias, la derrota ante Palmeiras en octavos de final le costó el cargo al portugués. Davide aterriza en Río de Janeiro con una complicada papeleta: cumplir las expectativas de un equipo que viene de ganar la liga local y la Copa Libertadores.

Los Ancelotti en la ‘Canarinha’

El rol de Davide al frente del Botafogo no le impedirá seguir ligado a la figura de su padre. El nuevo reto de Carlo Ancelotti tras abandonar el Real Madrid es una selección brasileña que no pasa por su mejor momento. Tras coincidir en los cuerpos técnicos del club blanco, Everton, Nápoles, PSG y Bayern de Múnich, los Ancelotti volverán a sentarse juntos en el banquillo de la ‘Canarinha’ para el Mundial 2026.