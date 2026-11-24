El Real Madrid se dejó sus primeros puntos de la temporada en la Youth League tras empatar (3-3) contra el PSV Eindhoven en el estadio Alfredo di Stéfano. Los hombres de Álvaro López fueron capaces de levantarse en dos ocasiones, pero no consiguieron culminar la remontada pese a jugar en superioridad numérica durante los últimos 25 minutos del encuentro. Alexis Ciria, Dani Yáñez y Santamaría fueron los goleadores del conjunto madridista, que se topó con una gran actuación del portero visitante en la recta final.

El encuentro no comenzó bien para los intereses del Real Madrid. El PSV salió con una presión muy alta que incomodó a los blancos y encontró el premio a los 12 minutos por medio de Mikkel Bro Hansen. La reacción madridista no se hizo esperar y Alexis Ciria puso las tablas en el marcador apenas dos minutos después. Dani Yáñez, con una magnífica acción individual, culminó la remontada del conjunto blanco antes de alcanzar el ecuador de la primera mitad.

El tanto del gaditano tuvo un significado especial, ya que se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Youth League. Sin embargo, cuando mejor parecía tener controlado el encuentro el Real Madrid, apareció de nuevo Hansen. El delantero danés marcó dos tantos en apenas seis minutos, el último de ellos de tacón, para completar su hat-trick y mandar al PSV al descanso con ventaja (2-3).

El Real Madrid mereció más

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid se lanzó a por el empate, aunque necesitó dos grandes intervenciones de Álvaro Rodríguez para evitar que los holandeses ampliaran su ventaja. Finalmente, en el minuto 63, Carlos Díez llegó hasta la línea de fondo y sirvió un balón que Santamaría mandó al fondo de la portería para establecer el 3-3. Apenas dos minutos después, el PSV se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Buyens tras una entrada sobre Joan Martínez.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un auténtico asedio madridista. Dani Yáñez se encontró con el larguero tras una preciosa combinación con Álvaro Rivera, mientras que Kuijstein se erigió en el gran protagonista de los minutos finales. El portero holandés sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mérito, incluida una espectacular parada en la última acción del encuentro. El Real Madrid lo intentó hasta el último suspiro, pero tuvo que conformarse con un empate que pone fin a su pleno de victorias en la máxima competición continental juvenil.