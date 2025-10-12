Dani Carvajal revienta a ‘likes’ las redes sociales con su mensaje en el Día de la Hispanidad

Dani Carvajal compartió con sus 14 millones de seguidores en Instagram una imagen felicitando el Día de la Hispanidad con una bandera española de fondo y con él vestido con la camiseta de la selección. El defensa mandó un mensaje escueto, pero con muchísimo simbolismo que fue aplaudido en las redes sociales. «Feliz 12 de octubre. Viva España», dijo mientras ponía emojis de la bandera nacional y un corazón rojo.

El madridista recibió el apoyo unánime en las redes sociales y en apenas media hora logró 50.000 ‘likes’ en la red social Instagram. Dani Carvajal muestra, de esta forma, el amor que tiene por la patria y por la bandera española, algo que le ha reportado críticas de sectores independentistas y de la izquierda.

El futbolista, sin embargo, siempre se ha manifestado sin complejos luciendo en cada éxito la bandera de España. El año pasado fue especialmente comentado su celebración de la Eurocopa con la bandera española puesta en el pantalón y luciéndola con muchísimo orgullo en la ya inolvidable fiesta del título en la plaza de Cibeles.

Dani Carvajal quiso conmemorar de esta manera la fiesta nacional dando ejemplo y no enviando mensajes políticos como sí han hecho otras organizaciones deportivas. El Barcelona, sin ir más lejos, dijo en el día de la fiesta de la españolidad «Viva Cataluña», excluyendo a los aficionados del resto de la península ibérica en este día.

Hay que recordar que el jugador tuvo el año pasado un encontronazo con Pedro Sánchez en un encuentro celebrado en La Moncloa. El presidente del Gobierno intentó apropiarse a su manera el éxito de la selección montando esa recepción y ni Carvajal ni muchos jugadores del equipo nacional decidieron honrarle con un gesto eufórico. El jugador hizo rabiar a la izquierda ese día y hoy también en el Día de la Hispanidad a aquellos que lo celebran de boquilla.