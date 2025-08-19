Cordero Vega no pita un penalti claro de Boyomo tras empujar y pisar a Vinicius

Primera polémica de la temporada 2025-26 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se marchó enfadado al descanso del partido de la jornada 1 de Liga contra Osasuna porque Cordero Vega no consideró que un empujón de Boyomo sobre Vinicius en el área navarra era suficiente para pitar penalti.

Los blancos no pasaron del empate a cero en la primera parte y se dirigieron a vestuarios tras protestar dicha acción en la que el central africano se zafó del ‘7’ madridista cuando se le marchaba, evitando un pase que habría supuesto una ocasión clara de gol para los de Xabi Alonso.

Ni el árbitro de campo ni el de VAR se detuvieron a revisar la jugada pese a las protestas de Vinicius y algunos de sus compañeros en el área de Osasuna. Boyomo empujó al brasileño con las dos manos para frenar una ocasión con el Real Madrid buscando el 1-0 en el debut liguero ante su afición.

Para más inri, Boyomo también le dio un pisotón a Vinicius, pero Cordero Vega no apreció ni el golpe por arriba ni por debajo. El penalti era claro y doble en la misma acción, que además tuvo lugar en el descuento de la primera mitad y permitió que Osasuna se marchara con 0-0 después de 45 minutos encerrados en su campo.