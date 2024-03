El consejo de Figo a Mbappé: «No hay equipo que dé más prestigio mundial que el Real Madrid»

Luis Figo se ha pronunciado sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid a la conclusión del partido que ha enfrentado a las leyendas del conjunto blanco contra las del Oporto en el Corazón Classic Match. El jugador portugués ha querido dar un consejo a la estrella de Bondy, que el viernes anunció que anunciará su futuro antes de la próxima Eurocopa.

Figo ha querido dar un consejo a Mbappé en los meses previos a que se anuncie su fichaje por el Real Madrid, algo adelantado hace semanas por Eduardo Inda en exclusiva en OKDIARIO. «Depende de muchas cosas, pero en términos de prestigio mundial, no hay otro equipo que te lo pueda dar más que el Madrid», afirmó el portugués en zona mixta a la conclusión del partido en el que las leyendas del Real Madrid cayeron antes las del Oporto.

Figo también ha querido dejar claro que es una «decisión muy personal» un día después de que Mbappé anunciara en rueda de prensa que anunciará su decisión antes de la próxima Eurocopa. «El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar», dijo el futbolista antes de desvelar el momento en el que anunciará su futuro dentro de unos meses.

🔴 🎙️ Le pregunta de @CarlosVicenteGB a LUIS FIGO sobre Mbappé… ¿Los Galácticos 2.0? 😅 “La verdad que la 1.0 no estuvo nada mal?” ⚪️ “Es una decisión muy personal… pero este es el club que más prestigio te puede dar” 📻 https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/3dE4p4DlJD — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 23, 2024

“Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces todo estará resuelto. Estoy concentrado en la selección», afirmó tras las reiteradas preguntas de los periodistas franceses.

Figo, Mbappé y los galácticos

Luis Figo también ha querido opinar sobre el fichaje de Mbappé y la comparación con la época galáctica, apellido que llevo la era del equipo que consiguió levantar la Décima Champions League para el Real Madrid.

«No estuvo mal el Real Madrid de los Galácticos 1.0, no estará mal el 2.0», dijo Figo sobre el papel que desempeñarán Mbappé, Bellingham y Vinicius en el Real Madrid de las próxima temporada.

Sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid también ha querido opinar desde Francia Rothen, ex jugador francés que tiene un programa en RMC Sports. «Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada a nadie. Lo anunciará antes de la Eurocopa (14 de junio – 14 de julio)», comenzó diciendo sobre la decisión de la estrella de Bondy.

El ex del Mónaco también dejó claro que: «Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales. Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciar nada».