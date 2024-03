Luis Figo abre la puerta a dirigir el fútbol portugués: «No voy a decir que no lo esté pensando…»

Luis Figo es una de las grandes leyendas del fútbol portugués y 15 años después de su retirada como jugador quiere regresar a la primera línea del fútbol. El ex del Real Madrid tiene la mente puesta en ser presidente de la Federación Portuguesa de fútbol.

Esa es su intención o lo que le ronda por la mente, según admitió el propio Figo. Con 51 años y una carrera reconocida en prácticamente todo el mundo, el ex futbolista ve en la Federación de fútbol de su país una oportunidad para hacer un proyecto con el que cambiar este deporte en Portugal.

Actualmente está en ese cargo Fernando Soares Gomes da Silva, un hombre que estuvo vinculado al Oporto pero que lleva ya más de 11 años al frente del ente federativo portugués. Sin embargo, Soares no repetirá en el cargo una vez que termine su actual mandato, que finaliza a finales de este 2024.

Así, la Federación portuguesa tendrá un proceso electoral en el que ya suena el nombre de Luis Figo. El ex jugador de Barcelona, Real Madrid o Inter de Milán reconoció que le gustaría asumir ese cargo, aunque para ello requiere un proceso más largo de preparación del proyecto.

«Es un tema que no voy a decir que no lo esté pensado, pero es lógico que si siento que tengo los apoyos necesarios para ganar tiene más fundamento que si no siento esos apoyos», explicó Figo. Es decir, el portugués sí piensa en presentarse a dirigir el fútbol de su país, pero dará el paso si considera que tiene suficientes apoyos al menos para pelear las elecciones.

Luis Figo es una leyenda en Portugal

Figo reconoce que la idea de ser presidente de la Federación «está abierta», pero no llegó a confirmar que vaya a convertirse en una realidad. Él es una leyenda en el fútbol portugués, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol luso y una gran referencia para todos los amantes al fútbol.

Desde que en 2009 se retiró en las filas del Inter de Milán Luis Figo no ha tenido ningún cargo oficial en ningún organismo futbolístico, aunque si ha tenido presencias en numerosos actos. El de Lisboa es uno de los ex futbolistas más queridos y reconocidos en todo el mundo.

Luis Figo también habló del sorteo de cuartos de Champions y especialmente del duelo entre Real Madrid-Manchester City, la eliminatoria estrella de esa ronda. «Son dos de los mejores equipos jugando al fútbol en este momento. Son siempre eliminatorias en las que puede ocurrir cualquier cosa. Por eso, siempre son partidos espectaculares de presenciar y el resultado siempre puede ser imprevisible», analizó el ex jugador.

La Eurocopa de Portugal

Por otra parte, y en un acto de la firma de un protocolo de la Fundación Luís Figo con una institución de Educación Superior de Aldama, el ex jugador aseguró que ve a la selección de su país como «favorita» para ganar la Eurocopa que se disputará este verano en Alemania.

«En mi opinión la selección portuguesa es favorita. Es una de las favoritas. El favoritismo siempre se debe demostrar en el campo, pero en términos de calidad y valor Portugal es una de las mejores selecciones del mundo y, por lo tanto, siempre debemos tener ese objetivo’, explicó Figo.